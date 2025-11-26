Dispatch (PC, PS5) ist nun komplett spielbar

Das große Finale von AdHoc Studios Dispatch ist da. Die letzten beiden Episoden sind jetzt für PC (über Steam) und PlayStation 5 verfügbar.

Mehr zu Dispatch

Wir können nun die komplette Staffel mit acht Episoden von Anfang bis Ende erleben. Worum geht’s? Dispatch ist eine narrative Superhelden-Workplace-Komödie, die die Geschichte des ehemaligen Superhelden Robert Robertson erzählt. Dieser sieht sich nach der Zerstörung seines Mech-Anzugs gezwungen, einen Schreibtischjob beim Superhero Dispatch Network anzunehmen. Roberts Geschichte brachte die Fanbase in den letzten Wochen zum Lachen und Rätseln und löste rege Diskussionen über romantische Entscheidungen aus. Mit den letzten beiden Episoden erreicht diese Reise nun ihren emotionalen Höhepunkt. Seit dem Release am 22. Oktober hat Dispatch innerhalb von nur zehn Tagen über eine Million verkaufte Exemplare erreicht und zählt damit zu den meistverkauften Titeln dieses Jahres. Das episodische Modell zahlt sich weiterhin aus, denn die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler auf Steam stieg von über 12.000 zum Start auf 66.000 zur Mitte der Staffel.

Gleichzeitig erreichte der Titel mit der Veröffentlichung der Episoden 5 und 6 mehr als 131.000 Leute gleichzeitig. Diese Zahlen sind nicht ohne, und es geht sogar noch weiter, denn die Fans von storybasierten Spielen sind äußerst angetan von diesem Telltale-like. Mit 95 % positiven Bewertungen auf Steam, einer Rekordwertung von 4,95 von 5 Punkten im PS Store und 9,4 von 10 Punkten auf IMDb hat Dispatch durchwegs begeistert. Das Game hat übrigens eine Verbindung zu Critical Role und Jacksepticeye. Critical Role ist als Partner an der Entwicklung beteiligt, und mehrere Mitglieder von Critical Role wie Matthew Mercer, Laura Bailey und Travis Willingham sind als Synchronsprecher im Spiel vertreten. Jacksepticeye spricht ebenfalls einen Charakter im Spiel, zusammen mit anderen bekannten Persönlichkeiten wie MoistCr1TiKaL und Aaron Paul.