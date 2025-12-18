Dispatch kommt im Januar auf Nintendo Switch 2

AdHoc Studios Superhelden-Arbeitsplatz-Komödie Dispatch erscheint Anfang nächsten Jahres auf Nintendo Switch und Switch 2.

Mehr zu Dispatch auf Switch

Plötzlich ist heimlich, still und leise ein eShop-Eintrag erschienen, der das Spiel und ein kostenloses Switch 2-Upgrade mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum am 29. Januar zeigt. Und hey, das sind gute Nachrichten! Für diejenigen, die es dieses Jahr verpasst haben, ist Dispatch eine neue Komödie von den Autoren von Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us. Ein Telltale-Spiel der feinsten Machart, wie wir bereits in unserem Testbericht feststellen durften!

Wir versetzen uns in die Lage von Robert Robertson (der allseits bekannte und beliebte Mecha Man), der gezwungen ist, einen Job in einem Superhelden-Dispatch-Center anzunehmen, nachdem sein Mech-Anzug im Kampf zerstört wurde. Das strategische Versenden von Helden ist eine Sache, aber ein großer Teil des Spiels basiert auf unseren Entscheidungen außerhalb der Arbeit, wobei jede Wahl das Potenzial hat, die Geschichte in sehr unterschiedliche Richtungen zu lenken.