Dispatch hat sich nun über 3 Millionen Mal verkauft

Die interaktive Superhelden-Show Dispatch war ein durchschlagender Erfolg – nicht nur in unserem Testbericht!

Denn jetzt haben wir erfahren, dass das Game auch ein kommerzieller Erfolg war, da es im Jahr 2025 über 3 Millionen Mal verkauft wurde. Diese Zahl stammt aus einer animierten Infografik, die AdHoc Studio auf Bluesky veröffentlicht hat und mit allen möglichen Statistiken geschmückt ist. Laut dem Studio beantworteten die Spieler 727 Millionen Anrufe, schickten über 1 Milliarde Helden und sahen sich schätzungsweise 23 Millionen Stunden Gameplay auf YouTube und Twitch an.

Das ist alles gut und gut, aber es gibt auch sehr interessante andere Zahlen – wie zum Beispiel, dass nur etwa 164.000 Spieler das Spiel durchstanden haben, ohne sich in irgendjemanden zu verlieben. Fast 2 Millionen Spieler haben sich in Invisigal verliebt und eine weitere Million starteten eine Romanze mit Blazer, also hatte Baldur’s Gate 3 vielleicht die richtige Vorstellung davon, wie eifrig sein Cast das Herz des Spielers gewinnen wollte. Videospiel-Romanzen bleiben wie immer beliebt!