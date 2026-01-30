Dispatch auf Nintendo Switch – zensiert?!

Das Superhelden-Erzählungsabenteuer Dispatch wurde auf Switch und Switch 2 zensiert. Wie sehr, und was ist da los?

Zensiertes Dispatch auf der Switch

Das episodische narrative Abenteuerspiel von AdHoc Studio – das von erfahrenen Entwicklern von Telltale Games, Ubisoft und Night School Studio ins Leben gerufen wurde, erschien letztes Jahr und wurde von der Presse (natürlich gibt’s auch von uns einen Testbericht) für seinen künstlerischen Stil, die verzweigte Handlung und seinen Sinn für Humor gelobt. Das Spiel wurde am Mittwoch auf Switch und Switch 2 veröffentlicht, aber die Fans haben negativ auf die Nachricht reagiert, dass einige der Inhalte für Erwachsene in anderen Versionen des Spiels auf Nintendos Konsolen nicht zugänglich sind. Dispatch bietet gelegentlich Nacktszenen, bei denen Brüste und Penisse sichtbar sind. Es gibt in allen Versionen eine Einstellung, um eine visuelle Zensuroption zu aktivieren, die sie mit einem schwarzen Balken (sowie anderen Dingen wie Mittelfingergesten) bedeckt, aber auf Switch und Switch 2 ist diese Option standardmäßig aktiviert und es gibt derzeit keine Möglichkeit, sie auszuschalten.

Einige argumentieren, dass insbesondere eine Szene von der Zensur betroffen ist, in der die weibliche Superheldin Blonde Blazer ihren Kollegen Robert Robertson fragt, was er von dem Kleid hält, das sie für eine Veranstaltung trägt. Ein kleiner Teil von Blonde Blazers Brustwarze ragt aus dem Kleid heraus, was zu humorvollen Dialogen führt, in denen die Hauptfigur entscheiden muss, ob sie es erwähnen oder so tun möchte, als ob sie es nicht sehen würde. Es könnte argumentiert werden, dass das Ersetzen durch einen großen schwarzen Balken die Situation etwas weniger subtil erscheinen lässt und sich dadurch auf die Szene auswirkt. AdHoc hat erklärt, dass der Grund, warum die Versionen Switch und Switch 2 keine Option haben, die Zensur zu entfernen, darin besteht, dass das Spiel bestimmte Standards für die Veröffentlichung im Nintendo eShop erfüllen musste. „Verschiedene Plattformen haben unterschiedliche Inhaltskriterien, und Einreichungen werden individuell bewertet“, sagte das Studio in einer Erklärung.