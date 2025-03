Disney Step: Ein Pokémon Go-like Handyspiel ist in Japan erschienen

Disney Step ist offiziell in Japan gestartet. Es ist ein AR-Spiel, bei dem ihr mit Micky und anderen Disney-Figuren nach Schätzen sucht.

Über Disney Step

Disney Step ist ein ARG in der Art von Pokemon Go und Pikmin Bloom. Die Stadt um euch herum verwandelt sich in die Umgebung des Spiels, und ihr werdet im echten Leben herumlaufen, um mit bekannten Disney-Figuren nach Schätzen zu suchen. Wie bei den meisten Handyspielen ist das Game kostenlos mit Mikrotransaktionen, die echtes Geld kosten. Auf der Website scheint es, dass Gacha-Artikel für Kosmetika sind. Wir können unseren Avatar in verschiedenen Outfits und Kostüme kleiden, einschließlich Gegenständen, die sich von Disney-Figuren und Filmen inspirieren lassen. Wie bei den meisten anderen ARGs, bei denen ihr euer Smartphone verwendet, um euch im Spiel zu bewegen, solltet ihr euch eurer Umgebung bewusst sein, damit ihr nicht in den Verkehr geratet oder Hausfriedensbruch begeht!

Zwischen dem 3. März und dem 1. April 2025 wird es eine Login-Kampagne geben, um den Start des Spiels zu feiern. Man kann sich sieben Tage lang jeden Tag anmelden, um Premium-Gacha-Tickets und Edelsteine zu erhalten. Laut der Website haben sich über 500.000 Menschen vor dem Veröffentlichungsdatum am 3. März 2025 für Disney Step vorregistriert. Um dies zu feiern, erhalten alle Edelsteine, Schlüssel und ein Mickey Mouse-Plusch, mit dem sie im Fotostudio fotografieren können. Der Titel ist in Japan auf Mobilgeräten verfügbar, und wenn man nach den anderen Games wie Disney Pixel RPG geht, wird es zwar eine Weile dauern, bis auch wir im Rest der Welt in den Genuss kommen werden. Aber irgendwann ist es dann so weit – freut ihr euch schon auf so ein Game?