Disney Speedstorm Piston Cup Update bringt Lightning McQueen zurück

Was erwartet euch im Disney Speedstorm Piston Cup Update?

Mit der neuen Rennumgebung Radiator Springs dürft ihr über vertraute Pisten jagen und dabei in die Rollen eurer Lieblingscharaktere schlüpfen. Ihr könnt Lightning McQueen steuern, der als „König der Kurven“ beim Driften kaum an Tempo verliert und mit Hilfe von Guido einen massiven Boxenstopp-Booster zündet. Auch sein bester Freund Hook ist mit von der Partie: Als Verteidiger könnt ihr seinen Abschlepphaken nutzen, um Kontrahent:innen hinter euch zu ziehen, während ihr selbst nach vorne schießt. Zudem dürft ihr mit Cruz Ramirez und ihren virtuellen Laufbändern die Höchstgeschwindigkeit eurer gesamten Crew kurzzeitig steigern.

Das Update bringt jedoch noch weit mehr als nur neue Autos. Ihr könnt eine Vielzahl neuer Crew-Mitglieder wie Guido, Flo oder Finn McMissile für euer Team gewinnen. Außerdem dürfen sich Fans auf spannende Neuzugänge zur Saisonmitte freuen: Mabel aus dem neuen Film „Hoppers“ und GoGo Tomago aus „Baymax“ verstärken das Feld. Für Sammler:innen unter euch wurden zudem sechs überladene Rennfahrer:innen mit verbesserten Werten hinzugefügt, darunter Kapitän Gantu, Ralph und Daisy Duck.

Eine der größten Neuerungen sind die Ranglisten-Ligen. Hier könnt ihr euer Können unter Beweis stellen, Punkte sammeln und exklusive Belohnungen verdienen. Ihr müsst jedoch wachsam bleiben: Wer nicht konstant abliefert, läuft Gefahr, in eine niedrigere Liga zurückgestuft zu werden. Zusätzlich dürft ihr euch in einem zeitlich begrenzten Grand-Prix-Event beweisen und Neuzugänge wie Lotso oder Emperor Zurg in eurem Archiv begrüßen.