Disney Prinzessinnen: Für alle – Für immer: Ab 20.8.2021 wird auf dem Disney Channel gefeiert

Unter dem Motto „Disney Prinzessinnen: Für alle – Für immer“ feiert Disney das große Jahr der Disney Prinzessinnen – und auch der Disney Channel feiert natürlich mit.

Der Disney Channel beginnt sogar schon am 20. August mit den krönenden Feierlichkeiten, ab da dreht sich im Rahmen der Disney Prinzessinnen Woche alles um die Disney Prinzessinnen Klassiker: Die Filmhighlights in der Primetime laden kleine und große Fans von Heldinnen wie Tiana, Rapunzel, Jasmin und Merida zum Mitfiebern ein. Hier ist für jeden eine passende Geschichte dabei! Doch nicht nur in der Primetime mischen die Prinzessinnen das Programm auf: Jeden Morgen lädt „Sofia die Erste“ als zauberhafte Sonderprogrammierung ein, schwungvoll in den Tag zu starten, worauf sich besonders die kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen freuen können. Montag bis Freitag von 6:25 bis 07:25 Uhr wird die beliebte Serie in Doppelfolgen zu sehen sein. Das Highlight: Sofia erhält jeden Tag Besuch von einer anderen Disney Prinzessin. Dazu werden kurze Disney Prinzessinnen Einspieler mit den schönsten Momenten rund um Mut, Herz und Freundlichkeit gezeigt.

Sendehinweise der Disney Prinzessinnen Woche:

Sofia die Erste, ab 23. August bis 27. August, täglich ab 6.25 Uhr in Doppelfolgen im Disney Channel

Küss den Frosch, 20. August um 20.15 Uhr im Disney Channel

Rapunzel, 21. August um 20.15 Uhr im Disney Channel

Aladdin, 27. August um 20.15 Uhr im Disney Channel

Merida, 28. August um 20.15 Uhr im Disney Channel

Eingeleitet wird die Prinzessinnen Woche mit dem neuen Kampagnen-Song „Ich flieg‘ los“, gesungen von Leslie Clio, die mit ihrer Interpretation – den Werten der Kampagne entsprechend – Kinder ermutigen will, Gutes zu tun und Mut, Herz und Freundlichkeit zu beweisen. Wer das Video vorab schon ansehen möchte, findet dies hier: