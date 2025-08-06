Disney Prinzessin – Gestalte deine Welt: Tierische Freundschaften, große Abenteuer-Gewinnspiel

Unter dem fortlaufenden Motto Disney Prinzessin – Gestalte deine Welt lädt Disney auch in diesem Jahr dazu ein, sich von den Geschichten und Charakteren der royalen Heldinnen inspirieren zu lassen. Passend dazu verlosen wir coole Goodies!

Mit viel Herz, Mut und großer Vorstellungskraft gestalten die Disney Prinzessinnen ihre Welt und inspirieren Kinder und Fans seit Generationen, es ihnen gleichzutun. Unter dem fortlaufenden Motto Disney Prinzessin – Gestalte deine Welt lädt Disney auch in diesem Jahr dazu ein, sich von den Geschichten und Charakteren der royalen Heldinnen inspirieren zu lassen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Kampagne steht das Thema Fürsorge – für sich, füreinander und für die Welt, in der wir leben. Besonders die tierischen Begleiter der Disney Prinzessinnen rücken dabei in den Fokus. Ob Pascal, Fabius, Mushu oder Pua, sie sind treue Gefährten, Helfer und Herzensfreunde zugleich und zeigen, wie wichtig Freundschaft, Vertrauen und gegenseitige Verantwortung sind. Die neuen Geschichten, Aktionen und Produkte greifen diesen Gedanken auf und setzen liebevolle Impulse für mehr Achtsamkeit, ein stärkeres Miteinander und einen respektvollen Umgang mit sich selbst und unserer Umwelt.

Magische Träume und Abenteuer beim „Disney Prinzessinnen Monat“ im Disney Channel

Über den gesamten August stehen die königlichen Heldinnen voller Mut, Leidenschaft und großer Träume im Mittelpunkt des Disney Channel Sommerprogramms! Bei den Disney Channel Lieblingsfilmen jeden Freitag und Samstag zeigt der Free-TV-Sender ab 1. August immer um 20.15 Uhr einen Monat lang traumhafte Highlights und Abenteuer der weltbekannten Disney Prinzessinnen. Am „Disney Channel Prinzessinnen Wochenende“ am 30. und 31. August sind die Königstöchter bereits ab der Daytime zu sehen. Mit dem „Disney Channel Prinzessinnen Sommer“ feiert der Sender seine Lieblingsheldinnen sogar täglich – und zeigt alternierend vom 7. Juli bis 7. September die Clips der Gewinnerkinder, die im Rahmen der Disney Channel Mitmach-Aktion außergewöhnliche Abenteuer erleben durften. Gemeinsam mit Moderatorin Melissa Khalaj und verschiedenen Expertinnen tauchten sie in die Welt ihrer Lieblingsprinzessinnen ein. Ob tiergestützte Therapie, Kickboxen, kreatives Kochen oder ein Tag am Meer – jedes Abenteuer steht für eine andere Facette von Fürsorge, Selbstvertrauen und Entdeckergeist.

Zauberhafte Filme für die ganze Familie: Die Disney Prinzessinnen auf Disney+

Im „Disney Prinzessinnen Monat“ lädt auch der Streaming-Service Disney+ über prominente Platzierungen der Disney Prinzessinnen Kollektion dazu ein, die zauberhafte Welt der Disney Prinzessinnen zu entdecken und ihre Geschichten zu streamen. Von zeitlosen Film-Klassikern wie „Cinderella“ und „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ über mutige Heldinnen-Geschichten wie „Mulan“ und „Pocahontas“ bis hin zu modernen Lieblingen wie „Rapunzel“ und „Vaiana“ bietet Disney+ eine vielfältige Auswahl an Disney Prinzessinnen Filmen für die ganze Familie.

Tierisch gute Produktneuheiten und Geschenkideen

Auch in diesem Jahr begleiten liebevoll gestaltete Produkte die Kampagne und bringen die Welt der Disney Prinzessinnen und ihrer tierischen Begleiter direkt ins Kinderzimmer. Zu den diesjährigen Highlights zählen der neue Disney Prinzessin Haustierpalast und das Tierfreunde-Kinderwagen-Sortiment von Mattel, die mit den charmanten Tiercharakteren fantasievolle Rollenspiele ermöglichen. Ebenfalls dabei: das Disney Prinzessin Schloss mit Haustieren von LEGO®, das zum kreativen Bauen, gemeinsamen Spielen und das Träumen in eigene Märchengeschichten einlädt. Für besondere Momente sorgen die Hörspielfigur zum Kinoabenteuer „Vaiana 2“ von tonies® und die Playdate Vaiana Puppe von Jakks Pacific, eine 80 cm große Spielfreundin mit Stylingmöglichkeiten. Junge Fans erleben mit der kuscheligen Disney Jasmin Doorables Plüschfigur von Simba aufregende Abenteuer, während das Disney Prinzessin Malen nach Zahlen von Ravensburger kreative Auszeiten schenkt. Stilvolle Accessoires wie der Mini-Rucksack mit Riesenrad-Motiv von Loungefly sind ein echter Eyecatcher. Weitere Produktneuheiten und Geschenkideen rund um die Disney Prinzessinnen sind im Handel und unter disneystore.de erhältlich.

„World Princess Week“ zurück in Disneyland Paris

Vom 22. bis zum 31.08.2025 feiert die „World Princess Week“ ihre royale Rückkehr nach Disneyland® Paris. 10 Tage lang werden die Disney Prinzessinnen an verschiedensten Orten im Disneyland® Park besonders gefeiert. In diesem Jahr ist erstmals auch Raya aus „Raya und der letzte Drache“ an einem eigens geschaffenen Selfie-Spot anzutreffen. Ob Belle aus „Die Schöne und das Biest“, Pocahontas oder Mulan – seit Generationen inspirieren die Disney Prinzessinnen dazu, selbstbewusst zu sein, dem eigenen Herzen zu folgen und Mut zu beweisen. Disneyland Paris ist der Ort, an dem ihre Geschichten zum Leben erwachen und während der World Princess Week haben Gäste zusätzliche Gelegenheiten, ihre liebsten Disney Prinzessinnen persönlich zu treffen.