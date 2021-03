Disney Pixars Luca: Trailer entführt uns an die italienische Rivieria

Für alle, die Fernweh haben, hat Disney•Pixar etwas besonderes im Köcher – Mit dem Luca Trailer bekommt ihr erste Einblicke in die kommende Animationskomödie aus dem Hause Disney-Pixar. Viel Spaß damit!

Worum geht’s?

Die warmherzige neueste Pixar-Comedy spielt in einem wunderhübschen Küstenörtchen an der Italienischen Riviera. Hier erlebt der kleine Junge Luca zusammen mit seinem neuen, besten Freund den Sommer seines Lebens – voller Eis, Pasta und endlosen Scooter-Fahrten. Doch über all dem Spaß liegt ein tiefes Geheimnis: Die beiden sind Seemonster aus einer anderen Welt, die unterhalb der Wasseroberfläche des Meeres liegt…