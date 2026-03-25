Disney Dreamlight Valley Switch 2 Version ist am Start

Nach der offiziellen Enthüllung während einer kürzlichen Nintendo Direct gibt es großartige Neuigkeiten für alle Valley-Bewohner:innen: Die Disney Dreamlight Valley Switch 2 Version ist das. Ihr könnt euer magisches Dorf nun mit deutlich verbesserter Grafik und technischen Upgrades erleben, die das Spielgefühl auf ein neues Level heben.

Ein flüssigeres und schöneres Erlebnis für euer Dorf

Die Version für die neue Konsole sorgt dafür, dass sich euer Valley noch lebendiger anfühlt. Egal, ob ihr dekoriert, Quests abschließt oder Zeit mit euren liebsten Disney- und Pixar-Freund:innen verbringt – alles läuft flüssiger und sieht schärfer aus. Ihr dürft euch über eine stabilere Bildrate, eine höhere Auflösung und deutlich verkürzte Ladezeiten freuen.

Ein besonderes Highlight für alle Gestalter:innen unter euch ist das erhöhte Item-Limit: Ihr könnt nun bis zu 6.000 Objekte platzieren, was euch deutlich mehr Freiheit beim Verschönern eurer Umgebung gibt. So habt ihr endlich den nötigen Spielraum, um eure Visionen ohne technische Einschränkungen umzusetzen.