Disney Dreamlight Valley Rückkehr zum Schloss des Biests erscheint am 1.10.2025

Gameloft hat mit Disney Dreamlight Valley Rückkehr zum Schloss des Biests die nächste kostenlose Aktualisierung angekündigt, welche am 1. Oktober auf allen Plattformen erscheint.

In „Rückkehr zum Schloss des Biests“ kehrt ihr zum legendären Schloss des Biests zurück, in dem mysteriöse Ereignisse die sonst so stoischen Figuren Lumière und Von Unruh aus Disneys „Die Schöne und das Biest“ in Aufruhr versetzen! Arbeite mit den beiden zusammen, um die Rätsel des Schlosses zu lösen, und heiße sie anschließen als neueste Bewohner des Tals willkommen. Sobald sie eingezogen sind, können die Spieler:innen noch intensiver mit beiden zusammenarbeiten, um die geheimnisvollen Probleme in Tianas Palast und andere Probleme, die im Tal auftauchen, zu lösen.

Passend zum Motto „Rückkehr zum Schloss des Biests“ gibt es im Laden jetzt das brandneue Traumbündel „Es war einmal ein Tanz“, mit exklusiven neuen Traum-Stilen für Belle und das Biest. Es schaltet neue magische Interaktionen zwischen den beiden Charakteren frei, wenn sie sich im Tal treffen. Der Laden bekommt auch eine große Aktualisierung mit dem Hexenkätzchen, dem schnurrigen Begleiter für die gruselige Jahreszeit, und dem ersten Skin für das Traumschloss, das Schloss „Halloween“.

Noch mehr Nervenkitzel und Spannung erwarten die Spieler:innen im neuen „Verhexte Gedankenwelt“-Sternenpfad, wo sie eine Welt voller mystischer Stimmungen und magischer Zauber erkunden können. Zauberhafte Möbel, die für jeden mit Selbstachtung geeignet sind, saisonale gruselige Outfits und schaurige Dekorationen sind nur einige der Belohnungen, die auf die Spieler:innen warten. Als Bonus kommt das beliebte Event „Süßes oder Saures“ zurück! Vom 15. bis zum 31. Oktober könnt ihr bei zeitlich begrenzten Aktivitäten mitmachen und eine geheimnisvolle neue Belohnung abstauben.

Zu guter Letzt solltet ihr euch ein ganz besonderes Event nicht entgehen lassen, welches am 22. Oktober startet: das schwebende Spukfest! Eine magische schwebende Insel ist am Himmel über dem Dreamlight Valley aufgetaucht, und ihr habt bis zum 11. November Zeit, ihre vielen Rätsel zu lösen. Mit der Zeit werden verschiedene Rätsel freigeschaltet, und jedes davon bringt euch eine coole Belohnung, wenn ihr es löst!

Wie immer gilt: Wenn es Fragen zur kommenden kostenlosen Aktualisierung „Rückkehr zum Schloss des Biests“ für Disney Dreamlight Valley gibt, könnt ihr euch gerne an uns wenden.