Disney Dreamlight Valley (Nintendo Switch 2) kommt am 25. März 2026

Das Nintendo Switch 2-Update für Disney Dreamlight Valley kommt Ende nächsten Monats, hat Gameloft bestätigt.

Zu Disney Dreamlight Valley für Switch 2

Eine verbesserte Version für Switch 2 wird am 25. März veröffentlicht. Die beste Nachricht? Alle, die die Switch-Version des Spiels besitzen, können kostenlos auf die Switch 2-Version upgraden. Laut Gameloft wird die Switch-2-Version des Spiels eine verbesserte Bildrate aufweisen. Die reguläre Switch-Version strebt 30 Bilder pro Sekunde an, erreicht dies aber häufig nicht. Basierend auf dem von Gameloft bereitgestellten Gameplay-Material sieht es so aus, als ob die Switch 2-Version immer noch auf 30 fps abzielt, diese aber viel konstanter erreicht. Die Switch 2 Edition wird auch eine verbesserte Auflösung bieten.

Während die Switch-Version 1080p anstrebt, wenn sie angedockt ist, verwendet das Spiel eine dynamische Auflösungsskalierung, um die Bildqualität in geschäftigeren Momenten zu reduzieren. Es wurde noch nicht geklärt, ob die Switch 2-Version weiterhin bei 1080p mit weniger Skalierung rendern wird oder eine höhere native Rendering-Auflösung anstrebt. Wir profitieren auch von schnelleren Ladezeiten auf Switch 2 sowie von einem bereit von allen anderen Versionen bekannten höheren Gegenstandslimit von 6.000 Gegenständen, eine Verdoppelung von den ursprünglichen 3.000 in der Switch-Version. Hier das Gameplay-Video: