Disney Dreamlight Valley: Geheimnisse des Schädelfelsens verfügbar

Mit der neuen Aktualisierung „Geheimnisse des Schädelfelsens“ könnt ihr euch mit dem Vergessen verbünden, um in einer spannenden Aufgabe die Geheimnisse des Schädelfelsens zu lüften, bis schlussendlich Peter Pan erscheint. Zusammen werdet ihr das gleichnamige Wahrzeichen öffnen und einen möglicherweise finsteren Schatten aufspüren, der in seinen Tiefen lauert.

Ihr könnt auch den brandneuen „Abenteuer im Nimmerland“-Sternenpfad erkunden. Glaubt an die Magie der Wünsche, während ihr am schillernden Strand angelt, längst vergessene Erinnerungen findet und Zeit mit Peter Pan verbringt. Verpasst eurem Charakter ein verwegenes Outfit, mystische Meerjungfrauenkostüme, einzigartige, von Feen inspirierte Accessoires und vieles mehr.

Der Laden bekommt auch aufregende neue Inhalte, darunter das Begleiter-Bündel „Max“. Der süße Hund aus Disneys „Arielle, die Meerjungfrau“ bringt nun auch die Magie der Hunde ins Tal und kann sogar vergrabene Materialien ausgraben. Dieses zeitlich begrenzte Bündel enthält außerdem eine Auswahl an nautischen Möbeln, Kleidung aus dem Laden von Prinz Erik und eine exklusive Fotopose mit Max. Für Spieler, die gerne ihr Tal dekorieren und gestalten, gibt es im Shop einen spannenden neuen Gegenstand: das Flussbau-Set. Damit könnt ihr eure eigenen Seen und Flüsse erstellen, um euer Tal noch einzigartiger zu gestalten.

Wenn ihr schon total gespannt auf das nächste Kapitel der Erweiterung „The Storybook Vale“ seid, dann merkt euch schon mal den 9. Juli. „Die ungeschriebenen Reiche“ nehmen euch mit in eine verrückte Welt voller märchenhafter Magie. Taucht in die ungeschriebenen Reiche ein, um Malefiz zu retten, und wagt euch tiefer in die Seiten der Wissenshüterin, um die gefangene Aurora zu befreien. Nach der Rettung werden beide Charaktere zu festen Bewohnern des Tals, mit ihrer eigenen Geschichte und Freundschaftsaufgaben.

Mehr über Dreamlight Valley erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.