Disney Dreamlight Valley: Ende Februar geht’s ab nach Agrabah!

Disney Dreamlight Valley hat das nächste kostenlose Inhalts-Update „Tales of Agrabah“ bekannt gegeben, es kommt am 26. Februar 2025!

Hey, Agrabah in Dreamlight Valley

In diesem Update werden Aladdin und Jasmin zusammen mit einem „brandneuen Reich“ dem Spiel beitreten. Nach der Entdeckung eines alten mysteriösen Artefakts in der Wüste wurde die gesamte Stadt Agrabah von gefährlichen Sandstürmen bedeckt. Wir sollen Aladdin und Jasmine dabei helfen, das Geheimnis hinter dem Artefakt aufzudecken und Agrabah in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubringen, damit sie sich ihren Freunden im Dreamlight Valley anschließen können. Also nehmen wir an brandneuen Quests für beide Neulinge teil und schalten sogar Aladdins besten fliegenden Freund – den fliegenden Teppich – als Tierbegleiter frei. All jene, die mit der Schwebenden Insel-Funktion noch mehr Spaß haben wollen, erhalten vier neue Bereiche, die sie mit dem kommenden Update dekorieren können.

In Englisch heißen sie Peaceful Meadow, Dazzle Beach, Glade of Trust und die Forgotten Lands – alle freischaltbar mit jeder Menge Dreamlight. Mit diesen Ergänzungen hat jedes Biom im Basisspiel jetzt ein Gegenstück zu den Inseln. Weitere Ergänzungen und Verbesserungen umfassen eine neue Suchleiste für Rezepte beim Kochen, eine Funktion, damit wir mehrere Mahlzeiten gleichzeitig anstellen können, und mehr Optionen für die Raumgröße für die Anpassung des Spielerhauses. Alle, die ihrem Tal Eleganz und Ruhe verleihen möchten, erhalten ihre Chance mit dem neuen Sternenpfad. So dürfen wir an entspannenden Aktivitäten wie Obst pflücken, Kochen, Gartenarbeit und Gespräche mit Ihren Dorffreunden teilnehmen, um alle neuen, vom Resort inspirierten Dekorationsgegenstände wie ein Tierbegleiterbad, Palmen und mehr freizuschalten.