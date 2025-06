Disney Dreamlight Valley: Eine Nintendo Switch 2-Version ist in Arbeit

Gameloft hat angekündigt, dass Disney Dreamlight Valley nicht nur für die Originalkonsole spielbar bleibt. Auch eine Nintendo Switch 2-Version wird besprochen!

Disney Dreamlight Valley auf Switch 2

Viele Entwickler haben bereits Switch 2-Versionen ihrer bestehenden Titel angekündigt (und veröffentlicht) und jetzt tritt Gameloft dem Club mit einigen Neuigkeiten über Disney Dreamlight Valley bei. In einer Ankündigung in den sozialen Medien wurde bestätigt, dass seine beliebte Lebenssimulation schließlich auf Nintendos neue Hybridplattform aufsteigen wird. In derselben Nachricht wurde auch erwähnt, dass die aktuelle Switch-Version auch mit dem neuen System kompatibel ist.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Nintendo Switch-Version von Disney Dreamlight Valley mit Nintendo Switch 2 kompatibel ist! Bleiben Sie dran für weitere Informationen zu einer Nintendo Switch 2-Version des Spiels.“ Es gibt keine weiteren Details über die dedizierte Switch 2-Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt, aber wenn wir etwas über einen kostenpflichtigen Upgrade-Pfad, ein kostenloses Update oder etwas Ähnliches für bestehende Switch-Spieler hören, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren.