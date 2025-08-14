Disney Dreamlight Valley: Am 20. August erscheint Alles steht Kopf!

Gameloft hat die nächste kostenlose Aktualisierung für Disney Dreamlight Valley, „Emotionale Rettung“ angekündigt.

Über Dreamlight Valleys Alles steht Kopf-Event

Am 20. August kommt das Update auf allen Plattformen heraus. Diese Aktualisierung bringt die Gefühlswelt von Disneys und Pixars Alles steht Kopf ins Spiel, inklusive der neuen Bewohner Freude und Kummer! In der neuen Aktualisierung „Emotionale Rettung“ schlüpft ihr in die Rolle eines Löscharbeiters und arbeitet mit Freude und Kummer zusammen, um Rileys emotionale Konsole zu reparieren. Lasst die Erinnerungen wieder aufleben und erstellt eine Traum-Produktion, um Rileys Gefühle wieder in Einklang zu bringen! Zeitgleich mit der neuen Aktualisierung kehrt das beliebte Event „Erinnerungswahn“ für begrenzte Zeit zurück. Vom 27. August bis zum 9. September könnt ihr euch brandneue Belohnungen verdienen, darunter einen niedlichen Tierbegleiter, der von Nostalgie aus Disneys und Pixars Alles steht Kopf 2 inspiriert ist!

Wer die Dekorations- und Anpassungsmöglichkeiten für seine Täler erweitern möchte, kann sich auf den brandneuen „Retro-Roadtrip“-Sternenpfad freuen, der alle zu einer nostalgischen Reise in die Vergangenheit mit einem Hauch von Retro-Charme einlädt. Geht im Tal angeln, verbringt Zeit mit euren geliebten Tierbegleitern und macht Fotos mit eurem herrschaftlichen Telefon, um Retro-Mode, klassische Möbel im Diner-Stil und einen coolen Fuchsbegleiter freizuschalten. Zu guter Letzt kommen mit der neuen Aktualisierung auch eine Reihe von Verbesserungen. Speichert noch mehr magische Erinnerungen in der neuen Fotogalerie, in der ihr nun 6 eurer Lieblingsschnappschüsse aus dem Spiel speichern könnt. Legt los mit den neuen Optionen zur Anpassung eures Hauses, mit denen ihr unter anderem das Layout von Nebenräumen ändern und diagonale Zäune mit diagonalen Wegen kombinieren könnt!