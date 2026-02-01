Disney Afternoon Collection wird nun noch umfangreicher

Eine Auflistung für die Disney Afternoon Collection ist in einigen Regionen im Nintendo eShop erschienen. Neue Games kommen!

Mehr zur Disney Afternoon Collection

Diese neue Auflistung bestätigt ihre Veröffentlichung und die Hinzufügung zusätzlicher Spiele. Die von Digital Eclipse entwickelte Zusammenstellung mit sechs Spielen wurde ursprünglich 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht, kam aber nie auf Nintendo Switch. Anfang dieses Monats wurde der ESRB-Website ein neues Angebot hinzugefügt, in dem das Spiel für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 aufgeführt ist. Obwohl noch eine offizielle Ankündigung gemacht werden muss, erscheint das Spiel in einigen Nintendo eShop-Regionen im Abschnitt „Kommt bald“. Darüber hinaus bestätigt die Auflistung, dass die neue Version mehr Spiele enthalten wird als in der Veröffentlichung 2017, und fügt die SNES-Titel Bonkers und Goof Troop zu den sechs zuvor enthaltenen NES-Spielen hinzu. Die vollständige Liste der Spiele ist daher jetzt wie folgt:

DuckTales (NES) (1989)

Chip ‘n Dale Rescue Rangers (NES) (1990)

TaleSpin (NES) (1991)

Darkwing Duck (NES) (1992)

DuckTales 2 (NES) (1993)

Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (NES) (1994)

Goof Troop (SNES) (1993)

Bonkers (SNES) (1994)

Das Hinzufügen von Goof Troop auf SNES wird für Capcom-Fans von besonderem Interesse sein, da es von Shinji Mikami mitentworfen wurde, der drei Jahre später bei Resident Evil Regie führen sollte. Die Auflistung bestätigt auch, dass die Sammlung Funktionen zum schnellen Speichern und Zurückspulen, die Modi Boss Rush und Time Attack (außer in Goof Troop und Bonkers) und Online-Beistenlisten für jeden dieser Modi enthalten wird. Disney Afternoon Collection wird auch einen Galeriemodus enthalten, der von den Historikern von Digital Eclipse zusammengestellt wurde und „Hinter den Kulissen Aufnahmen und exklusive Inhalte von Disney“ enthält. Es ist nicht klar, wie viel davon im Vergleich zur Veröffentlichung von 2017 neu sein wird.