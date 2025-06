Disgaea 7 Complete kommt für Nintendo Switch 2

NIS America wird diesen Herbst das Strategie-RPG Disgaea 7 Complete „exklusiv für Switch 2“ im Westen veröffentlichen, teilte der Verlag mit. Ob das wirklich so bleibt?

Über Disgaea 7 Complete

Es wird englisches und japanisches Audio und englischen und französischen Text unterstützen. Disgaea 7 Complete – das Basisspiel sowie alle vorhandenen herunterladbaren Inhalte und Bonusgegenstände sowie eine neue Bonusgeschichte, einen neuen Charakter und neue Elemente nach dem Spiel enthält – wurde erstmals am 25. Juli 2024 in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch unter dem Titel Disgaea 7: Koremade no Zenbu Iri Hajemamashita veröffentlicht. In Japan waren die neuen Gameplay-Elemente als kostenloses Update für das Basisspielverfügbar, und der neue Story-Inhalt und der neue Charakter war als 550 Yen (3 Euro) herunterladbarer Inhalt verfügbar. NIS America kündigte weder Pläne an, die PlayStation 5-, PlayStation 4- und Switch-Versionen im Westen zu veröffentlichen, noch Pläne, das kostenlose Update oder herunterladbare Inhalte zu veröffentlichen.

Zusätzlich zur Standardausgabe wird Disgaea 7 Complete in einer „Ewwdo Edition“ für 99,99 Euro erhältlich sein, die das Spiel, eine Sammlerbox, eine Lucky Slumber Cat und einen faltbaren Ventilator enthält. Sowohl die Standard- als auch die Ewwdo-Edition werden auf einer Spielschlüsselkarte geliefert. Die Geschichte von Teil 7 ist natürlcih so schräg wie eh und je: Als Pirilika in die Hinamoto-Welten zurückreist, muss sie feststellen, dass ihre bislang gut angekommenen Nudeln durch jene des ruchlosen Demmodore ersetzt wurden. Also greift sie zu allen Waffen, um sich ihre kulinarische Vormachtstellung zurückzuholen. Zusätzlich zum Basisspiel und allen zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalten ist diese Ausgabe vollgepackt mit brandneuen Funktionen und Inhalten. Genießt dabei Statistiken ohne jede Obergrenze und beispiellose Herausforderungen in diesem beeindruckenden Update des (laut NIS America) neuesten und besten Titels der Disgaea-Serie!