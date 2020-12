Disenchantment Season 3 startet am 15.1.2021 auf Netflix

Gute Nachrichten für die Fans von Disenchantment – Netflix verkündete vor kurzem den Disenchantment Season 3 Start-Termin. Demnach geht die abgedrehte Matt Groening-Geschichte ab 15.1.2021 in die nächste Runde.

Background

Nach den Erfolgsserie Die Simpsons und Futurama versuchte sich Matt Groening mit Disenchantment an einer neuen Serie, die als Netflix Original ausgestrahlt wird. Die ersten Teaser machten Lust auf mehr und so gelang ein erfolgreicher Start im Sommer 2018. Rund ein Jahr danach lieferte Netflix eine zweite Staffel. Auch diese Staffel scheint den Vorstellungen des Streamingdienst genügt zu haben, denn in weniger als einem Monat kommt die dritte Staffel.