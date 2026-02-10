Discord Age Verification: Werdet ihr bald für Ü18-Inhalte gescannt?

Macht euch bereit für ein paar Änderungen in eurer Freundesliste: Ab Anfang März wird Discord weltweit ernst machen und eine Altersverifizierung erzwingen (Quelle). Wenn ihr weiterhin in Adult-Channels unterwegs sein wollt oder sensiblen Content sehen möchtet, müsst ihr künftig beweisen, dass ihr keine Kinder mehr seid. Der gemütliche Anonymitäts-Vibe bekommt damit einen ordentlichen Dämpfer, denn ohne Ausweis oder Gesichtsscan bleibt euch vieles künftig verwehrt.

Teen-Modus wird zur Pflicht für alle

Discord stellt das gesamte System um. Künftig gilt für alle Nutzer:innen weltweit das Prinzip „Jugendschutz als Standard“. Das bedeutet im Klartext: Solange ihr euer Alter nicht offiziell bestätigt habt, werdet ihr wie Teenager behandelt. Ihr dürft dann keine Server mit Altersbeschränkung mehr betreten und bekommt Bilder mit sensiblem Inhalt nur noch verpixelt angezeigt. Sogar bei euren DMs gibt es Einschränkungen: Nachrichten von Leuten, die nicht auf eurer Freundesliste stehen, landen im digitalen Nirwana, sofern ihr nicht verifiziert seid. Man wolle so eine sicherere Umgebung schaffen, heißt es vonseiten der Plattform-Leitung.

Scan oder Upload – ihr habt die Wahl

Um euer Alter nachzuweisen, bietet euch Discord zwei Wege an, die allerdings beide für Diskussionen sorgen dürften:

Video-Selfie: Ihr könnt euer Gesicht kurz in die Kamera halten. Eine KI schätzt dann euer Alter. Discord betont zwar, dass diese Scans nicht gespeichert werden, aber ein mulmiges Gefühl bleibt bei vielen trotzdem.

Ihr könnt euer Gesicht kurz in die Kamera halten. Eine KI schätzt dann euer Alter. Discord betont zwar, dass diese Scans nicht gespeichert werden, aber ein mulmiges Gefühl bleibt bei vielen trotzdem. ID-Check: Alternativ könnt ihr einfach ein Foto von eurem Ausweis hochladen. Auch hier verspricht Discord, dass die Daten nach der Prüfung sofort gelöscht werden.

Dass solche Versprechen manchmal nach hinten losgehen können, hat die Vergangenheit gezeigt. Erst letzten Oktober gab es bei einem externen Dienstleister einen Hack, bei dem Zehntausende Ausweisfotos von Discord-Nutzer:innen im Netz gelandet sind.

Warum das Ganze ausgerechnet jetzt?

Dass Discord jetzt so hart durchgreift, ist kein Zufall. Der Druck auf soziale Netzwerke wird immer größer, und die Chefetage musste sich bereits unangenehmen Fragen vor der Politik stellen. Außerdem munkelt man, dass Discord noch in diesem Jahr an die Börse will – und da machen sich Schlagzeilen über mangelnden Jugendschutz natürlich nicht besonders gut im Prospekt für Investor:innen.

Was haltet ihr davon? Ist das ein notwendiger Schritt für mehr Sicherheit oder das Ende der Privatsphäre auf Discord?