Directive 8020 erscheint am 12. Mai – eure Aktionen entscheiden!

Supermassive Games hat ein neues Erscheinungsdatum für das narrative Adventure Directive 8020 angekündigt.

Mehr über Directive 8020

Directive 8020 erscheint am 12. Mai für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Das Studio hinter Until Dawn und The Quarry enthüllte die Neuigkeiten mit Hilfe eines neuen Trailers für das Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel. Die Geschichte konzentriert sich auf die Besatzung eines Raumschiffs, das auf einer anderen Welt abgestürzt ist. Die Überlebenden müssen sich mit einer außerirdischen Lebensform auseinandersetzen, die sie jagt und ihre Beute nachahmen kann (keine Preise für die Vermutung, dass Supermassive sich hier von The Thing inspirieren ließ). Wenn diese Astronauten jedoch am Leben bleiben wollen, werden sie das Leben aller auf einer sterbenden Erde in Gefahr bringen. Wie bei den vorherigen Spielen von Supermassive wird Directive 8020 hauptsächlich von den erzählerischen Entscheidungen angetrieben, die die Spieler in Schlüsselmomenten treffen, z. B. ob sie einen Besatzungsmitglied retten und den Charakter, den Sie derzeit kontrollieren, in Gefahr bringen oder ihn im Stich lassen.

Möglicherweise müssen wir uns auch zwischen zwei scheinbar identischen Versionen derselben Person aussuchen und einen von ihnen wieder in die Crew lassen. Das Spiel hat Segmente, in denen wir auch Feinde bekämpfen oder ihnen heimlich ausweichen müssen. Dieses Mal führt Supermassive eine Funktion namens Turning Points ein, mit der wir wie in Life is Strange zu früheren Entscheidungen zurückkehren und uns für einen anderen Weg entscheiden können (vielleicht um verschiedene Enden leichter zu sehen, bestimmte Charaktere am Leben zu erhalten oder sicherzustellen, dass wir alle Erfolge oder Trophäen erhalten). Ein Permadeath-Modus schafft diese Option für ein traditionelleres Survival-Horror-Erlebnis ab. Wir können es alleine spielen oder ein paar Freunde dazu bringen, sich uns für lokale Koop-Action mit fünf Spielern anzuschließen – die Spiele des Studios sind seit langem ein gutes Futter für Couch-Coop. Supermassive wird zudem Online-Multiplayer-Unterstützung hinzufügen.