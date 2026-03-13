Directive 8020 Couch-Koop und neue Features im Live-Action-Trailer enthüllt

Im Rahmen der Future Games Show hat Supermassive Games einen neuen Live-Action-Trailer zu Directive 8020 veröffentlicht. Das narrative Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel markiert den nächsten großen Schritt in der The Dark Pictures-Reihe und hat nun einen konkreten Termin: Am 12. Mai 2026 erscheint der Titel für PS5, Xbox Series und PC.

Was erwartet euch?

Besonders im Fokus steht der Filmabend-Modus, den ihr mit bis zu fünf Spieler:innen gemeinsam auf der Couch erleben könnt. Hierbei teilt ihr euch einen Controller und übernehmt jeweils die Verantwortung für ein Mitglied der Cassiopeia-Crew. Da jede Entscheidung über Leben und Tod entscheidet, müsst ihr eng zusammenarbeiten, um Alien-Doppelgänger und Systempannen zu überstehen.

Eine wesentliche Neuerung sind die sogenannten Wendepunkte. Über einen visuell dargestellten, verzweigten Handlungsbaum behaltet ihr den Überblick über eure Entscheidungen und deren Konsequenzen. Wenn euch ein Ergebnis nicht gefällt oder ein Charakter stirbt, dürft ihr zu diesen Punkten zurückkehren und einen alternativen Pfad wählen. Innerhalb eurer Gruppe könnt ihr also gemeinsam debattieren, ob ihr mit den Konsequenzen lebt oder einen neuen Versuch wagt. Wer es hingegen gnadenlos mag, wählt den Überlebens-Modus, in dem jede Entscheidung final bleibt.

Nach der Veröffentlichung dürft ihr euch zudem auf ein kostenloses Update freuen, das einen Online-Multiplayer-Modus für bis von fünf Spieler:innen nachliefert. Details dazu wollen die Entwickler:innen in naher Zukunft bekannt geben.