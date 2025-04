Die Wholesome Direct 2025 findet am 7. Juni statt

Wholesome Direct, ein jährliches Showcase mit niedlichen und gemütlichen Spielen, kehrt am Samstag, den 7. Juni 2025 um 18 Uhr zurück.

Zur Wholesome Direct 2025

Die diesjährige Veranstaltung wird „eine lebendige Reihe von künstlerischen, erhebenden und emotional ansprechenden Spielen von Entwicklern aller Größen aus der ganzen Welt“ zeigen, so der Ankündigung von Wholesome Games. Im letzten Jahr umfasste die Wholesome Direct über 30 Spiele, darunter Updates für bereits veröffentlichte Titel und die Enthüllung völlig neuer Spiele. Die Definition von „ganzheitlich“ ist im Allgemeinen so weit gefasst, wie der Veranstalter von Wholesome Games es braucht, aber Kamaeru: A Frog Refuge aus dem 2024 Direct ist ein gutes Beispiel für die Art von Spiel, das dieses Showcase gerne präsentiert. Es ist ein niedliches Konzept (ein Managementspiel über den Betrieb eines Naturschutzgebiets), hat einen wunderschön illustrierten Kunststil und bietet ein entspanntes, aber tiefes Gameplay.

Viele der Projekte, die die durchschnittliche Wholesome Direct-Reihe ausfüllen, passen zu einer ähnlichen Beschreibung. Wholesome Games hat noch nicht bekannt gegeben, welche Entwickler während der Wholesome Direct 2025 vorgestellt werden, aber die Chancen stehen gut, dass sein eigenes Publishing-Label Wholesome Games Present einige Spiele in der Mischung haben wird. Is This Seat Taken?, ein Puzzlespiel über das Herausfinden von Sitzordnungen, hat noch kein Veröffentlichungsdatum und wäre eine gute Ergänzung für die Show. So oder so: Die Wholesome Direct 2025 wird am 7. Juni um 18 Uhr auf dem hauseigenen YouTube-Kanal gestreamt. Das Showcase fällt mitten in das Summer Game Fest, einer Gruppe von lose verbundenen Spiele-Showcases, die am 6. Juni 2025 ausgestrahlt werden.