Die Walkinder Komplettbox erscheint am 11.9.2020

Wir schreiben das Jahr 93 im Zeitalter des Sandexil. Eine Gruppe Menschen lebt seit Jahren in friedlicher Gemeinschaft auf einer schiffsähnlichen Insel namens MudWhale. Abgeschirmt und ohne Kontakt zur Außenwelt spaltet sich die Gemeinschaft in zwei Lager: normale Menschen ohne besondere Fähigkeiten und „Markierte“, die über Spezialkräfte verfügen, mit denen sie das sogenannte „Thymia“ wirken können. Als der „Markierte“ Chakuro eines Tages zufällig ein verlassenes Kriegsschiff entdeckt, trifft er dort auf das mysteriöse Mädchen Lykos. Noch scheint unklar, welche Konsequenzen dieser erste Kontakt zur Außenwelt mit sich bringt – blüht der Gemeinschaft eine rosige Zukunft oder droht ihr gar der Untergang?

Die Walkinder Komplettbox Extras

Zu den üppigen Extras der Gesamtedition gehören unter anderem ein 32-seitiges Booklet mit Blicken hinter die Kulissen der Serienproduktion, die Special-OVA-Folgen 1 und 2 mit deutschen Untertiteln sowie Musikvideos, Making-ofs und Textless-Versionen zum Opening-Song „Sono Saki e“ von RIRIKO und zum Ending-Song „Hashitairo“ von rionos (weitere Extras: s. unten). In der gefühlvollen deutschen Synchro von SDI Media Germany (u. a. Violet Evergarden) sind unter anderem die erfahrenen Sprecher Felix Mayer (u. a. Tanaka in Your Name. – Gestern, heute und für immer) und Anna Ewelina (u. a. Mayu Arita in Death Parade) als Chakuro und Lykos zu hören.

Leonine Anime veröffentlicht Die Walkinder am 11. September 2020 als DVD- und Bluray-Komplettbox (2 Discs).