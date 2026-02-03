Die Unfassbaren 3 – Now you see me ab 6.3.2026 auf DVD, (4K-UHD-)Blu-ray und als Steelbook erhältlich
Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – Die Unfassbaren 3 – Now you see me erscheint am 6.3.2026 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und als Steelbook-Edition.
Was erwartet euch in Die Unfassbaren 3 – Now you see me?
„Die Reiter“ sind vor zehn Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden, so plötzlich wie eine ihre atemberaubenden Illusionen. Doch alles, was verschwindet, taucht wieder auf: Die legendären Magier sind zurück! Das nächste große Magie-Spektakel kann beginnen: Die Profi-Illusionisten bekommen diesmal Unterstützung von drei jungen, aber nicht weniger trickreichen Magiern. Gemeinsam wollen sie der skrupellosen Vanderberg Corporation und deren Chefin das Handwerk legen – mithilfe eines grandiosen Coups, der alle vergangenen in den Schatten stellen soll. Manege frei für das Unvorstellbare!
Die Unfassbaren 3 – Now you see me kehrt größer, cleverer und spektakulärer zurück. Action-Spezialist Ruben Fleischer („Uncharted“, „Venom“) inszeniert ein temporeiches, raffiniert konstruiertes Abenteuer, das verblüffende Illusionen mit rasanten Actionszenen und smartem Humor verbindet. Das etablierte Ensemble aus Hollywood-Stars – Jesse Eisenberg („The Social Network“), Woody Harrelson („Venom – Let There Be Carnage“), Isla Fisher („Die Hochzeits-Crasher“) und Dave Franco („Bad Neighbors“) – trifft erneut aufeinander, diesmal ergänzt durch die neue Generation: Ariana Greenblatt („Barbie“), Justice Smith („Jurassic World: Ein neues Zeitalter“) und Dominic Sessa („The Holdovers“). Für zusätzliche Spannung sorgen Oscar ® -Preisträger Morgan Freeman („Million Dollar Baby“, „The Dark Knight“) sowie die Oscar®-nominierte Rosamund Pike („Gone Girl – Das perfekte Opfer“) als charismatische Gegenspielerin.
Pointierter Witz, perfektes Timing und starke Ensemble-Leistungen verwandeln den Film in einen mitreißenden Mix aus cleveren Twists, großen Emotionen und spektakulären Illusionen – ein Magie-Abenteuer, das bis zur letzten Sekunde fesselt. Die Reihe zählt mit über 4 Millionen Euro Handelsumsatz in Deutschland zu den erfolgreichsten modernen Franchise-Titeln und setzt ihre Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort.