Die Unfassbaren 3 – Now you see me ab 6.3.2026 auf DVD, (4K-UHD-)Blu-ray und als Steelbook erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – Die Unfassbaren 3 – Now you see me erscheint am 6.3.2026 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und als Steelbook-Edition.

Was erwartet euch in Die Unfassbaren 3 – Now you see me?

„Die Reiter“ sind vor zehn Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden, so plötzlich wie eine ihre atemberaubenden Illusionen. Doch alles, was verschwindet, taucht wieder auf: Die legendären Magier sind zurück! Das nächste große Magie-Spektakel kann beginnen: Die Profi-Illusionisten bekommen diesmal Unterstützung von drei jungen, aber nicht weniger trickreichen Magiern. Gemeinsam wollen sie der skrupellosen Vanderberg Corporation und deren Chefin das Handwerk legen – mithilfe eines grandiosen Coups, der alle vergangenen in den Schatten stellen soll. Manege frei für das Unvorstellbare!