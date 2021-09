Die Tore der Hölle stehen wieder offen – Diablo 2 Resurrected out now

Darauf haben die Fans lange warten müssen – Diablo 2 Resurrected lässt den Klassiker samt der Erweiterung Lord of Destruction in neuem Licht erstrahlen.

Was ist bei Diablo 2 Resurrected neu?

Diablo 2 Resurrected unterstützt eine maximale Auflösung von bis zu 4K*, um die Leistung moderner Gaming-Hardware voll auszuschöpfen. Außerdem verfügt es über vollständig überarbeiteten 7.1 Dolby Surround-Sound*, damit ihr nicht einen einzigen markerschütternden Schrei verpasst. Alle 27 Minuten der Zwischensequenzen des Originalspiels wurden mit atemberaubender und hochdetaillierter Grafik nachgebildet. Obwohl viel Arbeit investiert wurde, um Diablo 2 einen modernen Anstrich zu verleihen, war es oberste Priorität, die Authentizität der Spielerfahrung zu bewahren – die ursprüngliche Engine läuft nach wie vor „unter der Haube“ und führt dieselben Berechnungen aus und folgt derselben Spiellogik wie im Jahr 2000.

* 4K-Auflösung und Dolby Surround 7.1 können nur auf Plattformen und Hardware genutzt werden, die diese Features unterstützen.

Resurrected wurde von Blizzard Entertainment und dem internen Studio Vicarious Visions entwickelt und wird via Battle.net auf Windows PC sowie auf Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, und Switch wiedergeboren. Mit plattformübergreifendem Fortschritt könnt ihr euch von sämtlichen Endgeräten aus, für die ihr das Spiel erworben habt, mit ihrem Battle.net-Account einloggen. Um die Welt von Diablo 2 mehr Spieler:innen als je zuvor zu eröffnen, enthält diese Neuauflage eine Reihe an Zugänglichkeitsoptionen und Verbesserungen. Diese erlauben es euch, die Spielerfahrung anzupassen, ohne das klassische Gameplay zu beeinträchtigen. Die Verbesserungen in Sachen Zugänglichkeit enthalten unter anderem: