Die Sims Mobile wird eingestellt: Am 20. Jänner 2026 ist Schluss

Die Sims Mobile werden Anfang nächsten Jahres nicht mehr sein, dies gab EA am Wochenende bekannt. Ein letztes Hurra gibt es noch für Fans!

Bye, Die Sims Mobile

Obwohl EA sagt, dass das Spiel bis Januar weiterhin Updates erhalten wird, wird es ab dem 21. Oktober aus dem App Store und dem Google Play Store gestrichen und wird am 20. Januar offiziell heruntergefahren. Trotz des bevorstehenden Shutdowns (nach dem die Spieler überhaupt nicht mehr auf das Spiel zugreifen können) hat EA immer noch eine ganze Reihe von saisonalen Inhalten für die letzten Monate des Spiels geplant, darunter das Eerie Autumn Festival und den Cozier Home Sweet Treat Showdown, die beide jetzt live sind. EA hat auch bestätigt, dass jede nicht ausgegebene Premium-Währung verschwinden wird, sobald die Server des Spiels im Januar heruntergefahren werden, und es werden keine Rückerstattungen mehr möglich sein.

„Alle Einkäufe, die Sie vor dem 20. Oktober getätigt haben, funktionieren bis zum 20. Januar 2026 noch im Spiel“, heißt es in einem Blogbeitrag, der die Nachricht ankündigt. „Nach diesem Datum ist Die Sims Mobile nicht mehr spielbar, und übrig gebliebene Währung ist nicht mehr für eine Rückerstattung berechtigt.“ Ein positiver Aspekt hierbei: Am 6. Januar werden alle Gegenstände im Build-Modus und Create-A-Sim (CAS) automatisch freigeschaltet, so dass die Spieler nach Herzenslust experimentieren können, bis das Spiel am 20. Januar offline geht. „Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, sein Traumhaus zu bauen, seine perfekten Sims zu entwerfen und alles zu erleben, was TSM zu bieten hat, bevor die Server schließen“, sagt EA.