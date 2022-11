Die Sims 4 Pastell Pop Set und Krimskrams Set ab sofort erhältlich

Electronic Arts und Maxis kündigen das Die Sims 4 Pastell-Pop-Set und Krimskrams-Set an, die ab dem 10. November für PC und Mac via Origin und Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sind.

Das Die Sims 4 Pastell-Pop-Set bringt schlichte und psychedelische Elemente mit Pastellmustern, unregelmäßigen Formen und Vintage-Akzenten, die Spieler:innen dazu einladen, ein gemütliches Schlafzimmer zu gestalten und Tagträumen nachzugehen. Gemusterte Bettlaken, Tische mit geschwungenen Tischbeinen, Herzstühle, Spiegel in Pfützenform und andere schrullige Alltagsobjekte verleihen den Zimmern einen fröhlichen und unbeschwerten Stil. Die neuen Design- und Möbelobjekte sind in Zusammenarbeit mit Die Sims-Creator Jesse „Plumbella“ McNamara entstanden und wurden vom Sommer der Sechziger und Siebziger inspiriert. Das Set ist perfekt für Spieler:innen, die ihre Kreativität zum Ausdruck bringen und dem Wohnraum der Sims eine gewisse Zartheit verleihen wollen.

Das Die Sims 4 Krimskrams-Set ermutigt Spieler:innen, ein gemütliches und lebendiges Wohnambiente zu schaffen und mit herumliegenden Hobby- und Alltagsobjekten die einzigartigen Geschichten und verschiedenen Persönlichkeiten ihrer Sims zum Ausdruck zu bringen. So zeigen benutzte Kaffeetassen, dass ein Sim ein großer Fan von Koffein ist, Schminkutensilien und Schmuckkästchen geben einen Hinweis auf die Morgenroutine und Zeitschriftenstapel verdeutlichen die chaotische Ader der Sims. Mit einer Handyhülle in der Lieblingsfarbe, einem Bücherstapel, Spielen im Wohnzimmer und kreativen Bildern bietet das Set viele neue Möglichkeiten, den Wohnraum der Sims noch persönlicher zu gestalten. Die Kollektion beinhaltet eine Vielzahl an kleinen, persönlichen Details, um Spieler:innen noch mehr Möglichkeiten zu geben, mithilfe von visuellem Storytelling weitere Geschichten zu erzählen und den Häusern der Sims ein Gefühl von Zuhause zu verleihen.

Weitere Informationen zur Die Sims gibt es auf der offiziellen Webseite.