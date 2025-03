Die Sims 4: Der Einbrecher beehrt euch nun auch hier!

Das Basisspiel von Die Sims 4 hat diesen Monat nun endlich wieder den guten, alten Einbrecher eingeführt. Was bringt er mit, was nimmt er?

Der Einbrecher in Die Sims 4

Der ikonische Einbrecher-NPC von Die Sims, ein Klassiker der ersten drei Generationen der Serie, ist nun zurück. Ein Jahrzehnt ist lang genug Abwesenheit, denn es gab schon länger Gerüchte, dass der Einbrecher dieses Mal eine absichtliche Unterlassung seitens EA war. Nun, unabhängig davon, warum der Einbrecher bisher nicht aufgetaucht ist, können eure Sims mitten in der Nacht wieder in kaltem Schweiß aufwachen, weil sie befürchten, ausgeraubt zu werden. Der Patch wurde bereits am 25. Februar auf allen Plattformen ausgerollt und bringt glücklicherweise auch Einbrecheralarme und Polizisten zurück, sowie die Option für Sims mit bestimmten Arten oder Karrierevorteilen, zu versuchen, diese hinterhältige Sim-Unart selbst zu vereiteln. Der Patch 176 ist für alle Spieler kostenlos, unabhängig davon, welchen DLC sie besitzen, und enthält Elemente, die das Erweiterungspaket The Sims 4 Business & Hobbies unterstützen, das am 6. März veröffentlicht werden soll, d.h. nur noch etwa eine Woche entfernt.

Es ist alles Teil der Motherlode-Saison des Spiels, die alle geplanten Inhalte für Die Sims 4 umfasst, die zwischen Februar und Mai dieses Jahres veröffentlicht wurden, unter dem gemeinsamen Thema des Geldverdienens durch faire Mittel oder weniger – und das ist natürlich der Punkt, an dem unser neuer Kumpel Robin ins Spiel kommt. Ja, es sind nicht nur gemütliche Töpferwerkstätten und Hipster-Tattoo-Studios – die neuesten Ergänzungen von Die Sims haben eine zwielichtige Seite, und der Einbrecher hat dabei eine große Rolle zu spielen. Wenn ihr das Jubiläums-Event Blast from the Past gespielt haben, habt ihr vielleicht einige Belohnungen mit kriminellen Themen bemerkt – einschließlich der neuen Sticky Fingers-Aspiration, mit der ihr den Dieb selbst spielen konntet – und tatsächlich führte das alles dazu. Ob dies alles auf weitere Unterwelt-Deals im Business & Hobbies-Erweiterungspaket selbst hindeutet, sind nur noch wenige Tage, bis wir das mit Sicherheit sagen können. Was haltet ihr davon, tröstet euch das über das Fehlen von Sims 5 hinweg?