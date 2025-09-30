Die Simpsons – Der Film 2 erscheint im Juli 2027

Die 20th Century Studios haben gerade angekündigt, dass ein neuer Simpsons-Film am 23. Juli 2027 erscheint. Kommt Die Simpsons – Der Film 2?

Mehr zum neuen Simpsons-Film

Der Erscheinungstermin kommt passend, nämlich nur zwei Tage vor dem 20. Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Films im Jahr 2007. Die Ankündigung kam mit einem einfachen Bild, das in den sozialen Medien mit dem Slogan „Homer kommt für Nachschlag zurück“ gepostet wurde. Als der erste Simpsons-Film 2007 herauskam, war es eine andere Welt, und der Film hat in vielerlei Hinsicht Grenzen überschritten. Für einige ist es längst überfällig, und der Konsens unter den Fans des Franchise scheint als Reaktion auf die Ankündigung positiv zu sein. Die Simpsons sind seit 1990 im Fernsehen (unter diesem Namen), während die Familie seit 1987 existiert. Es ist die am längsten laufende amerikanische Zeichentrickserie, Sitcom und Drehbuch-Fernsehserie zur Hauptsendezeit und wird voraussichtlich bis mindestens 2029 laufen.

Im Jahr 2007 kam der Simpsons-Film heraus, der an den Kinokassen mehr als eine halbe Milliarde Dollar einspielte und positive Kritiken einbrachte. Jetzt wissen wir, dass dank einer Ankündigung von 20th Century Studios ein Follow-up kommt! Mit Sicherheit kann man sagen, dass wir noch absolut nichts über Die Simpsons – Der Film 2 wissen (wenn das überhaupt der offizielle Name sein wird). Wir haben die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums, aber das war’s auch schon. Es ist jetzt offen für vollständige Vermutungen von Fans darüber, was der Film enthalten wird, aber es wird fast zwei Jahre dauern, bis dieser Inhalt dann tatsächlich in den Kinos landen wird. Teil eins – sofern es ein direktes Sequel gibt – hat mit Humor und einer Menge an Themen inklusive dem Dauerbrenner Umwelt gepunktet. Ob das auch beim neuen Streifen so sein wird?