Die Silent Villas der Therme Laa feiern das erste Jubiläum

Seit der Eröffnung vor einem Jahr lässt sich eine erfreuliche Bilanz ziehen: Nicht nur wurden die Angebote rund um das Premium-Hideaway erweitert, auch die Auslastung der Silent Villas liegt aktuell bei rund 70 Prozent – ein deutliches Zeichen für ihre wachsende Attraktivität.

Vollkommene Entspannung, ungestörte Ruhe und exklusive Rückzugsmöglichkeiten prägen den Aufenthalt der Silent-Villas-Gäst:innen im Thermenresort Laa.

Direkt am hauseigenen Badeteich gelegen, hat sich hier ein Rückzugsort für Erwachsene etabliert, der durch architektonische Raffinesse, maximale Privatsphäre, ein umfassendes Spa-Erlebnis und individuellen Rundum-Service begeistert. Zahlreiche positive Rückmeldungen von Gäst:innen waren Anlass genug, die Silent Villas mit neuen Angebotspaketen und abwechslungsreichen Erlebnisschwerpunkten weiterzuentwickeln.

„Mit rund 70 Prozent Auslastung im Juli 2025 spiegeln die Silent Villas das zunehmende Interesse im Premiumsegment wider. Wir freuen uns, damit nicht nur den Ansprüchen unserer Gäst:innen gerecht zu werden, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung zu leisten.“ Bernhard Kurz, General Manager im Thermenresort Laa

Wo Ruhe auf Vielfalt trifft

Das Angebot wächst weiter: Für all jene, die das besondere Flair der Silent Villas tagsüber erleben möchten, wurde das Arrangement „Silent Villas Day Luxury“ geschaffen. Von 11 bis 21 Uhr genießen Tagesgäste dabei sämtliche Silent-Villas-Inklusivleistungen und tauchen für einen Tag in die entschleunigende Welt des exklusiven Refugiums ein.

Ein besonderes Highlight im erweiterten Portfolio ist das Silent-Villas-Bachelorette- / Bachelor-Paket – der Beweis, dass ein stilvoller Junggesell:innenabschied und ein entspanntes Hideaway sich nicht ausschließen, sondern ideal ergänzen. In eleganter Atmosphäre genießen Gruppen von vier bis sechs Personen diesen besonderen Anlass – ganz ohne Trubel, dafür mit viel Genuss, Ruhe und liebevoll gestalteten Details.

Erlebnis-Arrangements mit Charakter

Neu im Portfolio sind auch drei ergänzende Packages, die den Aufenthalt in den Silent Villas noch individueller und erlebnisreicher gestalten. Das Arrangement „Enjoy Treatment“ bietet entspannende Partnermassagen als zusätzliches Highlight. Bei „Enlight the Silence“ steht ein ganzer Tag im Silent Spa – inklusive reservierter Liege – im Fokus. Die besondere architektonische Verbindung zwischen den Silent Villas und dem Silent Spa schafft eine klare Linie der Entschleunigung – spürbar in Konzept und Raumgestaltung.

Kulinarische Genießer:innen kommen beim Arrangement „Explore the Taste“ voll auf ihre Kosten: Ein exklusives 5-Gänge-Abendmenü, serviert in den stilvollen Silent-Séparées des Hotelrestaurants, vereint regionale Zutaten mit internationalen Aromen und mediterraner Frische. Alternativ steht Gäst:innen der persönliche Concierge-Service sowie das In-Room-Dining-Angebot zur Verfügung – für kulinarischen Genuss in der Privatsphäre der eigenen Villa. Die Silent-Séparées sind übrigens auch externen Gäst:innen nach vorheriger Reservierung zugänglich.

Mehr als 40 Millionen Euro Wertschöpfung

Mit ihrer exklusiven Ausrichtung leisten die Silent Villas nicht nur einen Beitrag zum individuellen Wohlbefinden der Gäst:innen – sie entfalten auch auf regionaler Ebene spürbare Wirkung. Im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Besucher:innen aus dem In- und Ausland begrüßt werden, wovon Niederösterreich und insbesondere das Weinviertel als Tourismusdestination deutlich profitierten.

Auch wirtschaftlich setzt das Thermenresort Laa starke Impulse: In der umliegenden Region wird eine jährliche Gesamtwertschöpfung von über 40 Millionen Euro generiert. Bei der Errichtung der Silent Villas wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Natürliche Materialien kamen zum Einsatz, und es wurde nahezu ausschließlich mit regionalen Partnerbetrieben zusammengearbeitet. So verblieben rund 90 Prozent der Investitionen in Niederösterreich, davon 85 Prozent direkt im Weinviertel.