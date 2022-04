Die Sieger bei den Bafta Games Awards 2022

PlayStation räumte bei den Bafta Games Awards 2022 mit sechs Siegen ab, darunter Housemarques PS5-exklusives Returnal als bestes Spiel.

PlayStation räumt ab

Auf der offiziellen Website der Bafta Games Awards 2022 sind natürlich sämtliche Infos enthalten. Hier aber ein kurzer Überblick! Insomniacs PS5-exklusives Ratchet & Clank: Rift Apart nahm Auszeichnungen für die beste Animation und technische Leistung mit nach Hause. Returnal (zu unserem Test) gewann satte vier Auszeichnungen, darunter Audio-Leistung, Musik, Performer in einer Hauptrolle und insgesamt bestes Spiel. Returnal startete vor etwa einem Jahr zu überwiegend positiven Bewertungen, und im November 2021 nahm es den Durchbruchspreis bei den Golden Joysticks mit nach Hause.

Weitere Gewinner der Bafta Games Awards sind It Takes Two; Hazelight Studios’ super-charmantes Koop-Plattformspiel (zu unserem Test), das Auszeichnungen für das beste Originaleigentum und das beste Multiplayer-Spiel gewann; Hello Games’ Überlebensspiel 2016 No Man’s Sky (zu unserem Test), das zu Recht den Preis für das beste sich entwickelnde Spiel mit nach Hause nahm; und das Puzzlespiel Unpacking, das die beste Erzählung und den Preis für das Spiel des Jahres (gewählt von der Community) gewann. Das wunderschöne Forza Horizon 5 gewann den Preis für das beste britische Spiel.

Alle Sieger der Bafta Games Awards 2022

Best Narrative: Unpacking

Best Evolving Game: No Man’s Sky

Best Original Property: It Takes Two

Audio Achievement: Returnal

Best British Game: Forza Horizon 5

EE Game of the Year: Unpacking

Technical Achievement: Ratchet & Clank: Rift Apart

Best Debut Game: Toem

Best Multiplayer Game: It Takes Two

Music: Returnal

Game Beyond Entertainment: Before Your Eyes

Best Performer in a Supporting Role: Kimberly Brooks (Hollis Forsythe, Psychonauts 2)

Best Family Game: Chicory: A Colorful Tale

Artistic Achievement: The Artful Escape

Best Game Design: Inscryption

Best Animation: Ratchet & Clank: Rift Apart

Best Performer in a Leading Role: Jane Perry (Selene Vassos, Returnal)

Best Game: Returnal