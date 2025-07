Die schönsten Panoramen der Alpen – Logenplätze mit Weitblick

Majestätische Gipfel, kristallklare Bergluft und Architektur, die sich harmonisch in die Landschaft einfügt: Die Alpen bieten spektakuläre Aussichten, die Herz und Kamera gleichermaßen höherschlagen lassen. Ob beim Aufwachen mit Dolomitenblick, einem Sundowner auf der Panorama-Terrasse oder beim Floating im Pool über den Gipfeln – diese außergewöhnlichen Hideaways zeigen die Alpen von ihrer schönsten Seite. Hier ein paar exklusive Rückzugsorte vor, die mit ihren Panoramen nicht nur beeindrucken, sondern inspirieren – wahre Sehnsuchtsorte zwischen Himmel und Erde.

ADLER Lodge ALPE, Seiser Alm (Südtirol, Italien)

Umrahmt von den Dolomitengipfeln der Seiser Alm liegt die ADLER Lodge ALPE wie ein modernes Berghideaway mit 360-Grad-Blick. Die unberührte Natur, das Lichtspiel der Felsen und die klare Höhenluft schaffen eine Atmosphäre, in der Panorama zum Lebensgefühl wird. Ideal für alle, die auf Höhe der Wolken urlauben möchten.

Alpin Panorama Hotel Hubertus, Olang (Südtirol, Italien)

Der Name ist Programm: Im Alpin Panorama Hotel Hubertus verschmelzen Natur und Architektur zu einem Gesamtkunstwerk der Ausblicke. Der Sky Pool ragt kühn ins Panorama hinein, die Zimmer öffnen sich in Richtung Dolomitenmassiv – und selbst die hängenden Plattformen des hauseigenen Heaven & Hell Spa schweben gefühlt zwischen Tal und Himmel. Nichts lenkt hier vom Wesentlichen ab: dem Blick.

Puradies Naturresort, Leogang (Österreich)

Im Naturparadies Puradies wird das Panorama selbst zum Erlebnis. Umgeben von den beeindruckenden Leoganger und Steinernen Bergen, bietet das Hideaway einen unvergesslichen Blick, der in jeder Jahreszeit neue Facetten zeigt. Ob beim morgendlichen Yoga mit Blick auf die Gipfel oder beim Verweilen im Naturbadeteich – hier ist die Natur stets präsent. Die klare Bergluft, die weiten Täler und die prächtige Bergkulisse sorgen für eine einzigartige Atmosphäre, die Körper und Geist zur Ruhe bringt.

©creatingclick

Hotel Winkler, St. Lorenzen (Südtirol, Italien)

In privilegierter Hanglage mit freiem Blick auf das Pustertal bietet das Hotel Winkler ein Panorama wie gemalt. Die großzügige Glasarchitektur holt die Berge direkt ins Zimmer, während Outdoorpool, Spa und Rooftop-Terrassen ein durch und durch alpines Lebensgefühl versprechen – luxuriös, offen und erhaben.

©Winklerhotels

Hotel Hohenwart, Schenna (Südtirol, Italien)

Hoch über Meran, mit freiem Blick auf das Etschtal und die umliegenden Gipfel, liegt das Hotel Hohenwart wie auf einer Aussichtsplattform der Sinne. Ob im Solepool auf dem Dach oder beim Dinner auf der Panoramaterrasse – hier scheint der Horizont zum Greifen nah.

©Hotel Hohenwart

jezz AlmResort Ellmau, Wilder Kaiser (Tirol, Österreich)

Modernes Design trifft auf alpine Freiheit: Das jezz AlmResort Ellmau thront in traumhafter Lage mit atemberaubendem Blick auf das markante Massiv des Wilden Kaisers. Große Panoramafenster, lichtdurchflutete Räume und stilvolle Holz-Elemente holen die Bergwelt nach drinnen. Ob beim Frühstück auf der Terrasse oder abends bei Sonnenuntergang – das jezz AlmResort Ellmau bietet Panorama pur für alle, die die Alpen neu erleben wollen: unkonventionell, natürlich und mit Weitblick.

©Martin Lifka

TAUERN SPA Zell am See – Kaprun (Salzburg, Österreich)

Wer am Fuß des Gletschers urlaubt, genießt ein Panorama der Superlative. Im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun reicht der Blick vom gläsernen Skylinepool direkt auf das Kitzsteinhorn, während sich die umliegende Bergwelt im Glas der großzügigen Fassade spiegelt.

©TAUERN SPA Zell am See Kaprun