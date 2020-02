Die Rückkehr der Gebote: The Seven Deadly Sins Staffel 3 ab 23.3.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Melodias und die anderen Todsünden – peppermint Anime bringt The Seven Deadly Sins Staffel 3 (Staffelrechnung nach Netflix), die unter dem Titel „Die Rückkehr der Gebote“ an den Start geht, ab 23.3.2020 auf DVD und Blu-ray in den Handel. An diesem Tag erscheint Vol. 1 der bislang letzten auf Deutsch erhältlichen Staffel. Netflix hat sich bislang noch nicht zu einem deutschen Starttermin der vierten Staffel geäußert.

Worum geht’s in der dritten Staffel?

Nach dem kurzen Fillerarc „Anzeichen eines Heiligen Krieges“, der auf Netflix als Staffel 2 gelistetet ist, geht es in der dritten Staffel Story-technisch wieder voll zur Sache. Nachdem es Meliodas & Co. am Ende der dritten Staffel gelingt, Hendrickson zu besiegen, scheint es Ruhe und Frieden im Land einzukehren. Doch handelt es sich hier nur um die Ruhe vor dem Sturm, denn graue Wolken ziehen am Himmel auf. Während zu Beginn die Todsünden rund um Meliodas in alle Winde verstreut sind, tauchen aus heiterem Himmel die Gebote auf, die rücksichtslos und bärenstark sind. Hier geht’s zu meinem Test der ersten Staffel.