Die REDMI Note 15-Serie: Titan und neue Imaging-Technologie

Xiaomi hat heute in Wien den internationalen Marktstart der neuen REDMI Note 15-Serie angekündigt, die aus fünf Modellen besteht.

Mehr zu den neuen Produkten

Die Produkte sind das REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G und REDMI Note 15. Das Line-up setzt mit der sogenannten REDMI Titan Durability auf ein besonders robustes Design mit verbesserter Sturzfestigkeit, umfassendem Staub- und Wasserschutz sowie langlebigen Akkus. Die Spitzenmodelle REDMI Note 15 Pro+ 5G und REDMI Note 15 Pro 5G sind nach IP66, IP68, IP69 und IP69K zertifiziert und überstehen laut Xiaomi Tauchgänge von bis zu zwei Metern Tiefe über 24 Stunden. Im Fokus steht ein neues Akku- und Kamera-Upgrade: Das Note 15 Pro+ 5G nutzt erstmals einen 6.500-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 100-Watt-HyperCharge und Reverse Charging, der nach 1.600 Ladezyklen noch 80 Prozent seiner Kapazität behalten soll. Die Pro-Modelle verfügen außerdem über eine 200-Megapixel-Kamera mit neuem HPE-Sensor, während die Basisvarianten ein 108-Megapixel-System mit 3×-optischem Zoom bieten. KI-gestützte Funktionen wie der AI Creativity Assistant, „Dynamic Shots 2.0“ oder AI Reflection Remove sollen die mobile Bildbearbeitung deutlich vereinfachen.

Leistungstechnisch setzt Xiaomi auf den Snapdragon 7s Gen 4 im Pro+ und auf neue MediaTek- und Snapdragon-Chips in den übrigen Geräten. Erstmals kommt in der Serie das IceLoop-Kühlsystem sowie die Xiaomi Offline Communication zum Einsatz, die Sprachübertragung auch ohne Netzabdeckung ermöglicht. Ergänzt wird das Setup durch große AMOLED-Displays mit bis zu 3.200 Nits Helligkeit und 3.840 Hz PWM-Dimming, sowie kräftige Lautsprecher mit bis zu 400 Prozent Lautstärkeboost. Parallel zur Smartphone-Serie stellte Xiaomi auch das Mijia Smart Audio Glasses-Line-up vor – smarte Audio-Brillen mit Open-Ear-Technologie, Vier-Mikrofon-System und bis zu 13 Stunden Wiedergabedauer. Sie erscheinen in drei Designs (Titanium, Pilot-Style, Browline) ab 179,90 Euro. Zudem wurden die neuen REDMI Buds 8 Lite mit ANC bis 42 dB, Bluetooth 5.4 und bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit vorgestellt. Die In-Ears erscheinen in Schwarz, Weiß oder Blau ab 22,99 Euro.

Preise und Verfügbarkeit

Das REDMI Note 15 Pro+ 5G startet ab 415,- Euro, das Pro 5G ab 370,- Euro, das Pro und Note 15 5G jeweils ab 277,- Euro, und das Note 15 ab 185,- Euro. Zum Marktstart bietet Xiaomi diverse Aktionsangebote über mi.com und internationale Onlineplattformen wie Amazon, Shopee und Lazada an. Begleitet wird der Launch von einer Kooperation mit dem Discovery Channel und Abenteurer Ed Stafford, der die Robustheit der neuen Serie in einer Dokumentation unter realen Bedingungen demonstriert.