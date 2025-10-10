Die Nintendo Switch 2 bricht weiter Rekorde, diesmal in den USA

Die Nintendo Switch 2 ist die meistverkaufte Konsole in den USA, was die ersten drei Monate des Verkaufs angeht. Nintendo darf sich freuen!

Zum Erfolg der Switch 2

Der leitende Direktor des Marktforschungsunternehmens Circana, Mat Piscatella, veröffentlichte Ergebnisse aus den Marktdaten des Unternehmens vom August 2025, einschließlich der Nachricht, dass Nintendos neue Konsole in den ersten drei Monaten mehr verkauft hat als jede andere Konsole in den USA bisher. Piscatella wies darauf hin, dass die Switch 2 in den ersten drei Monaten in den USA 2,4 Millionen Einheiten verkauft hat, was sie um 5 % vor dem vorherigen Rekordhalter, der PlayStation 4, setzt. „Mit 2,4 Millionen verkauften Einheiten, die in den ersten 3 Monaten auf dem Markt verkauft wurden, liegt Nintendo Switch 2 jetzt 5 % vor dem vorherigen Rekordtempo der PlayStation 4, die in den 3 Monaten, die im Januar 2014 endeten, 2,2 Millionen Einheiten verkaufte“, schrieb Piscatella.

Er wies auch darauf hin, dass die Verkäufe von Nintendo Switch 2-Einheiten derzeit „7,7 % vor den zeitgeglichen Verkäufen des ursprünglichen Nintendo Switch“ liegen. Die fortgesetzten Switch 2-Verkäufe führten zu einem Anstieg der Hardwareausgaben um 32 % für August 2025 im Vergleich zu August 2024. Obwohl die Verkäufe im August im Jahresvergleich bei PS5, Xbox Series X/S und Switch um zweistellige Prozentsätze zurückgegangen sind, sorgten die Verkäufe von Switch 2 dafür, dass die gesamten Hardwareausgaben in diesem Jahr deutlich höher waren. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Nintendo-Konsole nach einem rekordverdächtigen Startmonat in den USA noch nicht an Dynamik verloren hat.