Die neunte Saison für Pokémon Go startet am 1.12.2022

Mythische Wünsche wird es in Pokémon Go geben – ein erster Trailer zeigt, ob auch eure Wünsche erfüllt werden!

Das Team hinter Pokémon Go hat einen kurzen Trailer für die Saison der mythischen Wünsche veröffentlicht, der die heiß erwarteten Pokemon-Trainer Ruby und Sapphire präsentiert. Die neunte Saison des Spiels beginnt am Dienstag, den 1. Dezember. Zeit genug habt ihr, denn die aktuellste Inhaltserweiterung läuft bis zum 1. März 2023 und führt neue Inhalte ein. Darunter befinden sich wie üblich neue Mega-Raids, Events und Fünf-Sterne-Raids. Ihr könnt diese Herausforderungen abschließen, um reichlich Belohnungen wie seltene Süßigkeiten, XP und TMs zu verdienen. Darüber hinaus gibt es Boni, wenn ihr Vulpix während des Events weiterentwickelt.

Pokémon wie Vulpix werden garantiert auftreten, auch spezielle Versionen von Pikachu und andere Monster werden bereits versprochen. Im In-Game-Shop kommt der nächste Pass zur Anwendung, und jede Forschungsseite wird von euch einiges an Spielzeit verlangen. Schließt ihr diese Seiten ab, werdet ihr mit Gegenständen und Sternenstaub belohnt. Zu guter Letzt dürft ihr Avatar-Gegenstände wie Ringe, Schuhe, Hosen und Posen entsprechend ihren Rängen verdienen. Spieler:innen, die Rang 19 erreichen, erhalten verschiedene TMs als Belohnung zum Saisonende. Die Pokémon Go Mythical Wishes-Saison beginnt am Donnerstag, den 1. Dezember.