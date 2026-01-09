Die neueste Ergänzung in Fortnite ist tatsächlich South Park

South Park kommt zu Fortnite, und jetzt haben Epic Games und South Park Studios den ersten Blick darauf gezeigt.

Über Fortnite x South Park

Seht selbst, wie die Charaktere in dem immer beliebten Live-Service-Spiel erscheinen werden! Stan, Kyle, Cartman, Kenny und Butters kommen laut Epic Games alle am Freitag, den 9. Januar, und bleiben bis zum 5. Februar im Spiel. Jeder Charakter erhält seinen eigenen mech-ähnlichen Charakter-Skin voller Verweise auf die Show. Wie bei Bart und Lisa Simpson verwenden Charaktere, die keine Erwachsenen sind, typischerweise diese mech-ähnlichen Skins, so dass sie die gleichen Hitboxen teilen. Fortnite erfordert, dass jeder Charakter im Spiel die Hitboxen des Spiels verwendet, unabhängig vom Skin, was ansonsten recht unfair wäre, wenn die South Park-Charaktere ihre kleineren Designs beibehalten würden. Ein neuer animierter Kurzfilm, Born in Chaos, erzählt die Hintergrundgeschichte, wie die Charaktere aus der Serie ihren Weg zum Spiel gefunden haben.

Als Teil der neuen Veranstaltung, einem neuen Point of Interest, wird Cartmanland der Karte hinzugefügt. Im Gegensatz zur Simpsons-Kollaboration des Spiels, bei der sich die gesamte Karte in eine In-Game-Version von Springfield verwandelte, scheint dieser South Park-Sehenswürdigkeiten eher ein Teil der Karte zu sein, als die ganze Insel. Dieses neue Update wird auch zum ersten Mal 5-Spieler-Trupps zu Fortnite bringen. In dem Born In Chaos-Kurzfilm ist Butters frustriert, dass der Rest der Gruppe sich weigert, ihn in ihren 4-Spieler-Trupps spielen zu lassen, und daher verwendet sein Super-Bösewicht-Alter-Ego, Professor Chaos, den Stick of Truth (der gleiche aus den beliebten Ubisoft-Rollenspielen), um dem Spiel 5-Spieler-Trupps für dieses begrenzte Ereignis hinzuzufügen. Habt ihr drei Minuten Zeit? Seht euch das Video doch gleich selber an: