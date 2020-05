Die neuen Desktop PCs HP OMEN 25L und 30L sind ab Mai erhältlich

Gute Nachrichten aus dem Hause HP – Der Hardwaregigant präsentiert mit den beiden neuen Desktop PCs HP OMEN 25L und 30L zwei neue Geräte, die ab Mai verfügbar sind. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

„OMEN entwickelt seine Markenidentität kontinuierlich weiter. Ziel ist es, einzigartige Hardware- und Softwarelösungen anzubieten, die den Anforderungen von Gamern gerecht werden – insbesondere in einer Zeit, in der es so wichtig ist, von zu Hause aus soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen“, sagt Kevin Frost, Vice President and General Manager, Consumer Personal Systems, HP Inc.

Spielleistung

Die neu designten OMEN Desktop PCs verfügen über eine raffinierte Thermik und ein schlichtes Design, das ATX-Standards entspricht – dabei habt ihr die Wahl zwischen einem 25- oder 30- Liter-Gehäuse. Das 30-Liter Modell kommt mit einer Hartglas-Frontblende sowie einer Seitenverkleidung bestehend aus einer EMI-Glas-Abschirmung. Das ästhetische Design der Desktops legt die intelligente Kabelführung und Farbkonsistenz des Innenraums offen. Die Desktops kombinieren eine Reihe von Features, die GamerInnen die Geräte besonders schmackhaft machen. Dazu gehören: