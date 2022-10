Die nächsten Steam Sales sind bekannt: Alle Daten findet ihr hier!

Keine Überraschung: Valve hat die Steam-Verkaufsdaten für Herbst, Winter und Frühling aufgelistet, und wir können uns alle schon mal vorbereiten.

Mehr zu den nächsten Steam Sales

Valve dreht alles ein wenig um, und es wird keinen Sale mehr zum Mondneujahr geben. Der Herbstverkauf beginnt am 22. November auf Steam und läuft eine Woche bis zum 29. November. Was den Winter-Sale betrifft, der euch bei Last-Minute-Geschenken sicherlich dienlich ist, er wird vom 22. Dezember bis zum 5. Januar stattfinden. Der nun neu hinzu kommende Frühjahrsverkauf beginnt am 16. März und läuft bis zum 23. März. In einem Blogbeitrag über die Änderungen der vier saisonalen Verkäufe von Steam sagt Valve, dass der Frühjahrsverkauf den Lunar New Year Sale ersetzt.

Das ist auch beabsichtigt und begründet, weil Valve im Laufe der Jahre Feedback erhalten hatte, dass das Lunar New Year oft viel zu kurz vor dem Dezember Holiday Sale war. Jetzt verteilt sich die Rabattschlacht ein wenig besser über das Jahr, unter dem Strich könnten wir sogar noch besser aussteigen. Denn Valve glaubt, dass sich einige Unternehmen immer noch dafür entscheiden werden, Spiele rund um das Mondneujahr günstiger anzubieten. Auch, wenn es keinen offiziellen Steam-Sale zum Mondneujahr mehr geben wird, das klingt doch ganz gut! Auf welche Titel von eurer Wunschliste freut ihr euch schon besonders?