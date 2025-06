Die nächste Microsoft-Konsole: Ein PC mit AMD-Chips an Bord?

Microsoft hat eine mehrjährige Vereinbarung mit AMD angekündigt, Chips für seine zukünftigen Geräte zu verbauen.

Über Microsoft x AMD

AMD wird Chips entwickeln, die laut Microsofts Meinung nach nicht „an einen einzigen Store oder ein einziges Gerät“ gebunden sein werden. Wenig verwunderlich, da es jetzt schon bald drei Xbox-Konsolen gibt, und Microsoft versucht, die eigenen Games nahezu überall unterzubringen. Die Nachricht wurde in einem kurzen Video geteilt, das am Dienstag veröffentlicht wurde, in dem Xbox-Präsidentin Sarah Bond versprach, „tiefere visuelle Qualität, immersives Gameplay und KI-gestützte Erlebnisse“ zu liefern. AMD-Chips versorgen die aktuellen Konsolen der Xbox Series sowie den kommenden tragbaren PC der Marke Xbox, die Xbox ROG Ally. Letzterer führt eine neue Xbox-Benutzeroberfläche auf Windows aus, die es den uns ermöglicht, auf andere Spiel-Dienste wie Steam zuzugreifen.

Es ist möglich, dass die anderen zukünftigen Geräte von Xbox einen ähnlichen Ansatz verfolgen werden, wobei Bond erklärt, dass Microsofts Gaming-Arm „eng zusammenarbeitet“ mit dem Windows-Team, um sicherzustellen, dass Windows „die Plattform Nummer eins für Spiele“ ist. „Wir haben eine strategische, mehrjährige Vereinbarung mit AMD abgeschlossen, um Silizium in einem Geräteportfolio, einschließlich unserer Xbox-Konsolen der nächsten Generation, gemeinsam zu konstruieren“, sagte Microsoft in einer Erklärung. „Gemeinsam bieten wir eine tiefere visuelle Qualität, immersives Gameplay und KI-gestützte Erlebnisse – basierend auf einer Plattform, die für Spieler entwickelt wurde, die nicht an einen einzigen Store oder ein einzelnes Gerät gebunden ist und die vollständig mit deiner bestehenden Xbox-Spielebibliothek kompatibel ist.“ Das klingt doch einfach…nach einem Windows-PC?