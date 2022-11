Die Mörder meines Sohnes ab 26.11.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Atlas Film bringt mit Die Mörder meines Sohnes am 26.11.2022 einen actionreichen, europäischen Thriller auf DVD und Blu-ray in den Handel. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Leo Castaneda fährt seit Jahren die Metro der Linie 6 in Brüssel. Eines Nachts fällt ihm ein junger Mann auf, der viel zu dicht am Rand des Bahnsteigs steht. Der Unbekannte springt vor den Zug – in letzter Sekunde erkennt Leo entsetzt das Gesicht seines Sohnes Hugo, den er seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat.

Auf der gefährlichen Suche nach den Gründen für den tragischen Tod seines Sohnes taucht Leo tief hinab in die kriminelle Unterwelt Brüssels. Die Polizei ist ihm dabei keine Hilfe – hält sie ihn doch selbst für verdächtig. Denn für einen „normalen“ Bürger kann er etwas zu gut mit Waffen umgehen. Also muss sich Leo auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen, um diejenigen zu finden, die für den Tod seines Sohnes Hugo verantwortlich sind.