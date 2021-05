Die Loewe Audio-Offensive Klangstark: Launch-Event im Überblick

So begann Klangstark

Ein zweiminütiger Countdown leitet das Event ein. Natürlich darf man nicht vergessen, dass ein Musik-Sample mit gewissen Tönen eingespielt wurde, die sowohl Höhen, Mitten als auch Tieftöne angesprochen hatten – sehr subtil! Nach dem Ablauf dieser Zeit ging es dann auch schon aufs Ganze: Christian Alber (Geschäftsführung und COO) leitet die Produktvorstellung ein. Ein Update zum Loewe-Konzern macht den Anfang, bevor es losgeht.

Heute sollen die Audio-Produkte von Loewe im Mittelpunkt stehen. Der Konzern will auch jenseits der Fernsehwelt wieder Fuß fassen. Director Audio Business (Matthias Claus) übernimmt von da an und ein Video spielt ab. Ein 5.1.2-System, 800 Watt Leistung, Multi-Raum-Support – eine 3D-Soundbar aus Edelstahlmaterialien wird gezeigt. Schon alleine die Verarbeitungsqualität schreit geradezu nach Premium, ein drahtloser Subwoofer unterstützt das Gerät.

Alles Premium oder was?

Die Soundbar unterstützt sämtliche Fernseher und Zuspielgeräte, ihr könnt sie mit WLAN verbinden und sämtliche Audio-Streaming-Dienste damit nutzen. Hochwertiger Akustikstoff, Edelstahl, kompakte Baugröße und geringste Spaltmaße spielen hier zusammen. Viel Augenmerk wurde auf den Center-Bereich gelegt, um Stimmen und Action klar rüberkommen zu lassen. UVP: 1359 Euro.

Weiter geht es mit zwei gewichtigen Stereo-Radios, dem S1 mit 80 Watt Leistung und dem S3 mit 120 Watt Leistung und CD-Laufwerk. Diese können ebenso im WLAN integriert werden, für Sendestationen und Podcasts, ihr dürft aber traditionelle Tuner verwenden, ganz nach eurem Belieben. Ein Farbdisplay (3,2 Zoll) zeigt alles übersichtlich an, eine Audio-Fernbedienung kann ebenso verwendet werden wie eine Smartphone-App. UVP: 459 bzw. 679 Euro.

we. by Loewe – die Zweitmarke

Klare Linien, praktische Funktionen und mehr sollen die we. by Loewe-Marke auszeichnen. Tragbare Lautsprecher? Ja bitte! we hear 1 und we hear 2 kommen als Outdoor-Speaker daher, und es gibt junge und frische Farben zur Auswahl. Starker Stereoklang, 30 bzw. 60 Watt Ausgangsleistung, 12 bzw. 15 Stunden Akkulaufzeit und mehr sprechen da eine ganz eigene Sprache. UVP ab 99 bzw. 169 Euro.

Das war es auch schon mit dem Loewe Launch-Event! Die offizielle Website hält noch mehr Infos bereit – was haltet ihr von den neuen Produkten? Sagt es uns in den Kommentaren!