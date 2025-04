Die limitierte BBQUE Burger Sauce „White Barbecue“ sorgt für neue Akzente im (Grill-)Regal

BBQUE, die beliebte Marke für hochwertige Grill- und BBQ-Saucen, überrascht Grillfans und Saucenliebhaber:innen heuer mit einer ganz besonderen Neuheit: Die einzigartige „White Barbecue“ mit rauchigem Aroma und fruchtigem Birnengeschmack kommt erstmals in einer weißen Flasche daher und ist damit nicht nur geschmacklich ein echtes Highlight. Die neue Kreation eignet sich perfekt zum Grillen, Dippen, Marinieren und Verfeinern zahlreicher Gerichte.

Vorhang auf für die erste BBQUE Sauce in der weißen Flasche! Die limitierte Edition „White Barbecue“ überzeugt nicht nur mit neuem Look, auch geschmacklich hat sie einiges zu bieten: Hier treffen aromatisch-rauchige Noten auf die fruchtig-frische Süße von saftigen Birnen – ein einmaliges Geschmackserlebnis für alle, die ausgefallene Kreationen lieben. Die Sauce ist ein wahrer Allrounder: Sie passt nicht nur hervorragend zu Burgern, Sandwiches, Wraps und Co., sondern peppt auch Grillkäse im Nu auf. Also perfekt fürs Toppen, Dippen und Spreaden, wie es BBQUE so schön sagt.

Extra tasty & ein echter Eyecatcher

Wie bei allen BBQUE Kreationen sorgt auch bei diesem neuen Saucen-Star die individuelle Fruchtnote für den gewissen Kick. In der „White Barbecue“ Sauce sind es die saftigen Birnen, die für die fruchtige Note sorgen, während die Basis aus Sauerrahm die Sauce besonders cremig macht und ein Hauch von Pfeffer, für den extra tasty Geschmack sorgt. Wie bei allen BBQUE-Produkten kommen nur die besten Zutaten zum Einsatz, frei von Konservierungsmitteln und Konzentraten. Diese Kombination aus Raucharoma, Frucht und sanfter Schärfe sorgt für ein völlig neues Geschmackserlebnis. Mit dem neuen Look ganz in Weiß setzt die Sauce frische Akzente und wird zum Hingucker auf jedem Tisch.

Ab sofort im Handel

Grillfans aufgepasst: Die Limited Edition „White Barbecue“ ist ab sofort im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich – und das in der auffälligen 400-ml-Flasche. Wie alle BBQUE- Flaschen überzeugt auch die neue Flasche mit dem einzigartigen Dosiersystem, so gibt es kein Verkleben an den Verschlüssen. Wer sich dieses Geschmackserlebnis nicht entgehen lassen will, sollte schnell zugreifen, denn diese besondere Kreation ist nur für kurze Zeit verfügbar.