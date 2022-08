Die letzten 8 The Walking Dead Folgen starten am 3.10.2022 auf Disney+

Disney+ enthüllt einen Trailer sowie den Starttermin zu den letzten acht The Walking Dead Folgen. Die finalen Folgen der elften Staffel starten ab 3. Oktober auf Disney+ wöchentlich mit einer neuen Folge.

Worum geht’s?

Die erdrückende Heuschreckenplage ist gerade überwunden, da bedroht eine noch größere Gefahr jedes einzelne Mitglied jeder Gemeinschaft. Während die Flagge des Commonwealth über Hilltop, Alexandria und Oceanside weht, bleibt denen außerhalb keine Zeit, eine Strategie zu entwickeln. Das bloße Überleben und die Rettung derjenigen, die noch im Commonwealth leben, werden zum Wettlauf gegen die Zeit, bevor Hornsby Rache nehmen kann.

Im Commonwealth hat Connies Artikel mehr Chaos verursacht als geplant. Nachdem die Korruption der Miltons aufgedeckt wurde, wird deren Traum von einem besseren, gleichberechtigteren Leben womöglich zur Bedrohung für alle. Mit der großen Schuld, die ‚unsere Gruppe‘ zu begleichen hat, und keinem anderen Ort zu leben, ist einfach zu gehen keine Option. Aber wenn ihr nächster Schritt scheitert, ist zu bleiben auch keine Möglichkeit. Auf jeden Fall ist das, was sie als nächstes vorhaben, mit noch größerer Gefahr verbunden und wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Und die Zeit unserer Helden im Commonwealth läuft ab.

Während jede Gruppe in immer neue, unkontrollierbare Situationen gerät, lauern hinter jeder Ecke Gefahren auf sie – tot oder lebendig. Der Druck wächst und droht in einem Tag der Abrechnung für alle zu gipfeln. Werden ihre individuellen Wege am Ende zu einer gemeinsamen Reise oder trennen sie sich für immer? Die bedrohliche Zahl der Walker lässt den Kampf um eine Zukunft immer verzweifelter werden. Nicht alle werden überleben, aber für manche geht es weiter…

Trailer zu den letzten 8 The Walking Dead Folgen: