Die leise Kraft des Winters: Das ALMGUT im Lungau, ein Rückzugsort im Biosphärenpark

Das ALMGUT im Salzburger Lungau ist einer jener seltenen Orte, an denen ihr sofort spürt, wie sich euer eigener Rhythmus neu ordnet. Hoch oben am Katschberg zeigt sich der Winter kraftvoll und sanft zugleich.

„Wenn unsere Gäste sagen, dass sie zum ersten Mal seit Langem wieder richtig durchatmen konnten, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Gastgeberin Irmi Lüftenegger. Dieser Satz beschreibt das Mountain & Wellnesshotel ALMGUT treffend. Hier geht es ums Auftanken, ums Unterwegssein in den Bergen und ums Ankommen im Moment.

Spuren im Schnee ziehen

Das ALMGUT liegt direkt am Fuße des Skigebiets Katschberg. Ein Schritt vor die Tür, ein Blick in die Weite, dann die ersten Schwünge durch frischen Schnee. Echtes Ski-in & Ski-out macht den Skitag zu einem großen Vergnügen. Alles fühlt sich leicht an. Nach der letzten Abfahrt geht es hinein ins Warme. Die Bewegung klingt nach, ihr zieht die Skischuhe aus und den Bademantel an.

Und am nächsten Tag? Vielleicht eine Rodelpartie durch den Winterwald. Oder eine Wanderung auf verschneite Almen. Mit Tourenski und Schneeschuhen in die Stille spazieren – ihr dürft vieles ausprobieren. Der Lungau bietet Raum für alles, was den Winter ausmacht. Und dabei bleibt jede Menge Platz für leise Momente.

Ganz bei euch ankommen

Das neue ALM.SPA fügt sich nahtlos in die Landschaft ein. Viel Holz und Licht prägen die Wohlfühlräume. Der Infinity-Pool verbindet den behaglichen Innenraum mit der klaren Lungauer Winterluft. Warmes Wasser trägt euren Körper, während euer Blick über die verschneiten Berge gleitet. In der großen Saunawelt entfaltet sich Wärme in vielen Facetten. Düfte von Holz, Kräutern und Salz begleiten Aufgüsse, die tief wirken. Danach kehren Genießer:innen in die Ruheräume zurück, nehmen vielleicht ein Buch zur Hand. Draußen fällt leise Schnee. Drinnen wird es still. Hier drängt nichts, hier fordert nichts.

Winter in Harmonie genießen

Natürliche Materialien und warme Farben prägen die Räume des ALMGUTs und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Dieses Gefühl setzt sich im Restaurant fort. Auch die Küche steht für die Nähe zur Region, für die Jahreszeiten und für ehrlichen Geschmack. Die Familie Lüftenegger führt das Haus mit viel Herzlichkeit. Vielleicht ist es genau dieses Zusammenspiel aus Architektur, Landschaft, Kulinarik und Wellness, das dem ALMGUT seine besondere Wirkung verleiht.

Natur-Urlaub im Biosphärenpark erleben

Eingebettet in den Biosphärenpark Salzburger Lungau liegt das ALMGUT in einer Landschaft von besonderer Ursprünglichkeit. Intakte Natur, viel Weite, Schneesicherheit auf über 1.000 Metern Seehöhe und Dörfer mit gewachsener Identität prägen die Region. Viele Gäst:innen kehren genau deshalb Jahr für Jahr hierher zurück.

Das ALMGUT fügt sich wie ein natürlicher Ruhepol in diese Umgebung ein. Es ist ein Hotel für Menschen, die den Winter nicht als Bühne, sondern als Kraftquelle erleben möchten. Und die spüren wollen, wie gut es tut, wenn das Gedankenkarussell langsamer wird.