Die Legende der Titanic – Die Immersive Ausstellung Early-Bird-Tickets ab sofort erhältlich

Ab sofort sind Die Legende der Titanic – Die Immersive Ausstellung Early-Bird-Tickets mit exklusiven Sonderrabatten auf Vorverkaufstickets erhätlich. Alle, die sich bereits auf der Warteliste registriert haben, erhalten einen exklusiven Vorab-Zugang. Daher empfiehlt es sich, sich gleich auf der offiziellen Webseite zu registrieren.

Was erwartet euch?

Vor 113 Jahren begann in Southampton eine der berühmtesten Reisen der Weltgeschichte – und endete tragisch im eiskalten Nordatlantik. Die Titanic, einst als unsinkbares Wunder der Technik gefeiert, wurde zum Symbol menschlicher Hybris und einer neuen Zeitrechnung. Ab 01. Oktober 2025 ist diese bewegende Geschichte erstmals in Wien zu sehen – in einer neuen, emotionalen und technologisch visionären Form: „Die Legende der TITANIC – Die Immersive Ausstellung“.

Ein multimediales Ausstellungserlebnis als wäre man selbst an Bord

Die immersive Ausstellung „Die Legende der TITANIC“ lässt Besucher:innen die dramatischen Ereignisse rund um den berühmtesten Ozeandampfer der Welt hautnah erleben. 360°-Projektionen, originalgetreue Rekonstruktionen und eine virtuelle Zeitreise durch das digitale Metaversum machen die Reise greifbar wie nie zuvor. Interaktive Räume, Augmented-Reality-Elemente und ein emotionaler Soundtrack – produziert mit Orchester und Chor – sorgen für ein tiefgehendes, vielschichtiges Erlebnis. Ob Einzelschicksale an Bord, die Klassenunterschiede auf dem Schiff oder die Entdeckung des Wracks in 3.800 Metern Tiefe: „Die Legende der TITANIC“ verbindet Geschichte, Innovation und Emotion auf einzigartige Weise.

Die immersive Ausstellung „Die Legende der TITANIC“ macht das Geschehen rund um den berühmtesten Ozeandampfer der Welt auf neuartige Weise erfahrbar: mit Augmented Reality, Virtual-Reality-Erlebnissen, einem begehbaren Metaversum, detailgetreuen nachempfunden Rekonstruktionen und 360°-Projektionen, die Emotion, Technik und Zeitgeschichte miteinander verbinden. Im 800 Quadratmeter großen immersiven Showroom zeigen 360°-Projektionen die dramatischen Momente der Reise: von der Konstruktion des Schiffes bis zu seinem tragischen Ende. Besucher:innen erleben die Atmosphäre an Bord, folgen den Spuren realer Passagiere und tauchen ein in berührende Einzelschicksale. Der eigens komponierte Soundtrack, aufgenommen mit Orchester und Chor, begleitet das Erlebnis klanglich – und ist bereits auf Spotify und Apple Music verfügbar.

Das Erlebnis reicht bis ins interaktive Metaversum: Eine interaktive Zeitreise führt durch die Innenräume der Titanic und schließlich in die Tiefen des Meeres – bis zum Fundort des Wracks, das 1985 in 3.800 Metern Tiefe entdeckt wurde. Besucher:innen können somit in eine realistische Rekonstruktion der verschiedenen Klassen und Bereiche der Titanic eintauchen. Jedes Deck, jede Kabine, jede Lounge – detailgetreu nachempfunden. Durch interaktive Elemente wird die Reise auf eine neue Ebene gehoben, als wäre man selbst an Bord. „Die Legende der TITANIC – Die Immersive Ausstellung“ ist mehr als eine historische Rückschau – sie ist eine emotionale Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Mensch und Mythos. Verbunden mit modernster Technologie und höchsten innovativen Ansprüchen.