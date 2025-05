Die Kaiserlodge in Scheffau eröffnet den Sommer 2025 mit neuem Spa

Die Kaiserlodge am Fuße des Wilden Kaiser ist kein Hotel wie jedes andere. Hier wird Urlaub innovativ gedacht. In den 44 individuell designten Apartments und Suiten – 14 davon mit direktem Zugang zum privaten Natursee – genießen Paare, Freund:innen und Familien die ungestörte Wohlfühlatmosphäre eines luxuriösen Zuhauses auf Zeit in Kombination mit uneingeschränktem Hotelkomfort. Ihr außergewöhnliches Konzept verdankt die Kaiserlodge Gastgeberin Barbara Winkler, ihrem Sohn Michael Landlinger-Weilbold und dessen Partnerin Evelyn Adelsberger. Für sie steht die persönliche Freiheit der Gäste an erster Stelle – ob beim kulinarischen Angebot von À-la-carte über Selbstgekochtes bis hin zum bestellbaren „Topfgericht“, oder beim abwechslungsreichen Aktivprogramm von Wandern bis Waldbaden. Ab 6. Juni 2025 ist das Haus um ein weiteres Highlight reicher: den neuen Natürlich.Spa mit Sunset Pool, Bio-Sauna und Yogaloft für tiefenentspannte Auszeiten mitten in der Natur. Warum Urlaub in der Kaiserlodge nicht nur einfach Erholung, sondern ein echtes Lebensgefühl ist?

Echt und erdend: Der neue Natürlich.Spa feiert am 6.Juni 2025 Eröffnung

Vor der Kaiserlodge, mit freiem Blick auf die Gipfel des Wilden Kaiser und der Kitzbüheler Alpen, ist ein Platz der Ruhe entstanden. Er ist Rückzugsort, Kraftquelle und architektonisches Statement zugleich: der neue Natürlich.Spa. In enger Zusammenarbeit mit Architekt Marco Holzer vom Büro Planwerker Ellmau entwickelte die Gastgeberfamilie der Kaiserlodge ein naturnahes Spa-Konzept. Der Stil ist reduziert, die Atmosphäre voller Weite. Fließende Übergänge zwischen Innen und Außen, große Fensterflächen, sanfte Linien und natürliche Materialien wie Kitzbüheler Alpen-Steine und Holz aus der Umgebung lassen Raum zum Durchatmen. Die Interieur-Gestaltung übernahmen die beiden Gastgeberinnen selbst, mit einer Farbgebung aus Rostbraun, Lehmfarben und zartem Salbeigrün fiel die Wahl auf einen zeitlosen, harmonischen Stil. Gäste erwartet ein 25-Meter-Sportbecken mit Panoramablick, ein Infinity-Sunset-Pool, ein Kältebecken, eine finnische Sauna und eine Bio-Sauna mit Lehmelementen. Täglich wechselnde Yoga-Kurse wie Yin Yoga, Aerial Yoga oder Power Vinyasa Flow sowie Spa-Anwendungen mit regionaler Naturkosmetik ergänzen das Angebot. „Es sind die besonderen Augenblicke im Natürlich.Spa, die in Erinnerung bleiben werden“, sagt Barbara Winkler. Das erste Eintauchen in den Sunset Pool bei rosa Abendhimmel, eine belebende Kakao-Zeremonie, eine Ecstatic Dance-Stunde oder die wärmende Stille in der Sauna, während draußen ein frischer Wind durch die Baumwipfel weht. Ergänzt wird der neue Adults-Only-Bereich durch den bestehenden Seelig.Spa, der auch Familien offensteht. Zwei Spa-Welten, die für ein ganzheitliches Wohlbefinden sorgen.

Willkommen im Sommer-Aktivurlaub! Zwischen Naturbadesee und alpinen Erlebnissen

Die warme Jahreszeit steht in der Kaiserlodge für alpinen Genuss und Erholung inmitten schönster Natur. Wer den Tag mit einem Sprung ins glasklare Wasser beginnen möchte, genießt den 1.300 Quadratmeter großen Naturbadesee mit Liegewiese des Hotels. Doch nicht nur das Wasser rund um das Hotel lädt zum Schwimmen und Entspannen ein: Nur vier Kilometer entfernt liegt der Hintersteiner See, ein kristallklares Juwel inmitten des Naturschutzgebietes Wilder Kaiser. Perfekt für eine Abkühlung an heißen Tagen, einen Kaffee auf der Terrasse des Strandbads oder für einen gemütlichen Spaziergang entlang des Ufers. Ab diesem Sommer wird der See zudem zur besonderen Kulisse für SUP-Yoga-Einheiten der Kaiserlodge. Yoga auf dem Wasser, das Kaisermassiv im Blick und frische Bergluft in der Nase – geht’s besser? Wer sich an Land wohler fühlt, genießt gemütliche Almrunden oder anspruchsvolle Gipfeltouren wie die Besteigung des Scheffauers. Die Tiroler Alpen bieten grenzenlose Möglichkeiten, sich sportlich auszuprobieren: Klettersteige, Trailrunning, Bergsteigen, Mountainbiken oder Canyoning – auf Wunsch mit professioneller Begleitung durch erfahrene Bergführer:innen, organisiert vom Kaiserlodge-Team. Auch Golfbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Nur wenige Minuten vom Hotel entfernt liegt der 27-Loch-Golfclub Wilder Kaiser. Abwechslungs- und aussichtsreich eignet er sich für jedes Spielniveau. Frei, aktiv und wunderbar leicht. So fühlt sich der Sommer in der Kaiserlodge an.

Das Erlebnishotel am Wilden Kaiser – Für Filmfans, Kreative und kleine Entdecker:innen

Was darf es sein? Ein Besuch der Drehorte des „Bergdoktors“, kreatives Schaffen in der hoteleigenen Werkstatt oder lieber ein Ausflug mit der ganzen Familie? Eines steht fest: In der Kaiserlodge birgt jeder Tag unzählige Möglichkeiten.​ Für alle Fans von Dr. Martin Gruber ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt, um Fernsehgeschichte hautnah zu erleben – der Nachbarort Ellmau ist das zentrale Dorf der Erfolgsserie. Originalschauplätze wie die berühmte Praxis oder der malerische Gruberhof am Bromberg bei Söll lassen sich im Rahmen geführter Touren entdecken. Und wer weiß, vielleicht trifft man während der Dreharbeiten auch mal auf Mark Keller alias Dr. Alexander Kahnweiler in der Kaiserlodge, seinem persönlichen Wohlfühlhotel in der Region. Große und kleine Gäste, die sich lieber kreativ entfalten möchten, finden in der hoteleigenen „Kaisers Schmiede“ unter Anleitung regionaler Künstler:innen und Handwerker:innen Raum zum Gestalten. Ob beim Alpenblumenkränze binden, Brotbacken, Filzen oder bei der Kräuterkunde, das gemeinsame Tun eröffnet neue Perspektiven und schafft bleibend schöne Erinnerungen für zu Hause. Im liebevoll und fachkundig betreuten Kids.Club erwartet Kinder ab vier Jahren ein abwechslungsreiches Programm. Dieses reicht vom naturnahen Spielbereich im großen Garten und einen großzügigen Indoor-Spielplatz über kreative Bastelstunden bis hin zum hauseigenen Kinderkino. Für die Jüngsten ab zwei Jahre gibt es ab diesem Sommer auch einen mit viel Sorgfalt gestalteten, geschützten Kleinkindbereich. Aktivitäten wie geführte Wanderungen und Naturerkundungen runden das Familienangebot der Kaiserlodge ab.

Ein Zuhause auf Zeit – Wohnen und leben in der Kaiserlodge