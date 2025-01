Die imoo Smartwatch Z1 und Z7 als praktische Begleiter für Familien

imoo präsentiert die neuen Modelle Z1 und Z7 der imoo Watch Phones Serie auf dem deutschen Markt. Diese bieten mit ihren innovativen Funktionen eine perfekte Kombination aus zuverlässiger Kommunikation, präziser Standortbestimmung und Gesundheitsüberwachung. Die Smartwatches wurden speziell für Kinder entwickelt und ermöglichen es Eltern, stets in Kontakt zu bleiben und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten. Darüber hinaus fördern die Modelle einen aktiven und gesunden Lebensstil, indem sie verschiedene Tools zur Bewegungs- und Gesundheitsüberwachung integrieren.

Verstärkter Fokus auf den deutschen Markt

Der Markteintritt in Deutschland ist für imoo ein wichtiger Schritt in der internationalen Expansion. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat sich das Unternehmen als Weltmarktführer im Bereich Kinder-Smartwatches etabliert und bereits über 50 Millionen Nutzer weltweit gewonnen. imoo plant nun auch den deutschen Markt zu erschließen. Zu diesem Zweck kooperiert das Unternehmen eng mit der AI-Sunrise GmbH zusammen, die als autorisierter Partner für Distribution und Import fungiert. Um die Verfügbarkeit der Produkte weiter zu erhöhen, ist eine enge Zusammenarbeit mit führenden Einzelhändlern in Deutschland vorgesehen.

Zukunftsorientierte Kommunikation und Sicherheit

Die imoo Watch Phones Z1 und Z7 bieten innovative Features für Kinderuhren. Die Z1 überzeugt mit HD-Videoanrufen und Echtzeit-GPS-Tracking, während die Z7 zusätzlich mit einer Dual-Kamera, Gesundheitsüberwachung und Emotionserkennung ausgestattet ist. Beide Modelle verfügen über eine leistungsstarke 740-mAh-Batterie mit bis zu 168 Stunden Laufzeit und ermöglichen präzise Standortbestimmung. Eltern können den Aufenthaltsort ihrer Kinder in Echtzeit verfolgen und deren Bewegungen der letzten 14 Tage einsehen.

Watch Phone Z1: Das Einsteigermodell ohne Kompromisse

Die Watch Phone Z1 überzeugt durch eine benutzerfreundliche Ausstattung, die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern abgestimmt ist. Dank HD-Videoanrufen wird die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern ermöglicht. Zudem ist die Z1 spritzwassergeschützt und damit auch bei Regenwetter problemlos einsetzbar. Das Echtzeit-GPS-Tracking, das mit Wi-Fi- und Mobilfunkunterstützung kombiniert wird, sorgt für eine lückenlose Standortüberwachung. Mit dem Klassenmodus können Eltern die Nutzung der Uhr während des Unterrichts regulieren und Ablenkungen vermeiden.

Watch Phone Z7: Premium-Funktionen für mehr Komfort

Die Watch Phone Z7 baut auf den bewährten Funktionen der Z1 auf und bietet zusätzliche Features für ältere Kinder. Das Dual-Kamera-Design mit einer 2-MP-Frontkamera und einer 5-MP-Rückkamera ermöglicht sowohl kreative Fotografie als auch Videoanrufe mit Umgebungsüberwachung. Das klappbare Display sorgt für eine komfortablere Nutzung und schützt gleichzeitig den Bildschirm sowie die Kameras. Die Z7 bietet umfassende Gesundheitsüberwachung durch kontinuierliche Messung von Körpertemperatur, Herzfrequenz und Blutsauerstoff. Mithilfe von KI-Algorithmen wird zudem eine Emotionserkennung ermöglicht, die Eltern Einblicke in das emotionale Wohlbefinden ihrer Kinder gibt. Die Z7 ist nach IPX8-wasserdicht und zum Schwimmen geeignet. Neben der Schwimmtracking-Funktion enthält die Z7auch weitere Sportmodi wie Laufen und Seilspringen.