Die HUAWEI WATCH D2 macht 24/7 Blutdruck-Monitoring noch besser und leichter

Die HUAWEI WATCH D2 wurde als erste Smartwatch mit ambulantem Blutdruckmesssystem (ABPM) für das Handgelenk auf den Markt gebracht. Die Watch ist sowohl nach der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) als auch von der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) zertifiziert. Mit der neuesten Version der HUAWEI WATCH D2, die nun auch in Blau erhältlich ist, profitieren Nutzer:innen dank eines Software-Updates von erweiterten Blutdruck- und Gesundheitsfunktionen. Das gleiche Update ist in Kürze auch für die gefragten Modelle in Schwarz und Gold verfügbar.

Blutdruckmessung für unterwegs

Die HUAWEI WATCH D2 wurde entwickelt, um den Blutdruck so einfach und komfortabel wie möglich messen zu können. Für Anwender:innen, die nur gelegentlich ihren Blutdruck überprüfen möchten, bietet die HUAWEI WATCH D2 eine individuelle Messung direkt am Handgelenk – ideal für sporadische Kontrollen im Alltag. Sie lässt sich leicht bedienen und liefert dabei präzise Daten.

Gelegentliche Einzelmessungen schaffen keine Gesundheitsroutine und sind auch nur eingeschränkt aussagekräftig. Aus diesem Grund kombiniert die HUAWEI WATCH D2 ihre Einmalmessungsfunktion mit einer Erinnerungsfunktion – perfekt für Menschen mit grenzwertiger Hypertonie, die auf eine regelmäßige und kontinuierliche Blutdrucküberwachung angewiesen sind. Durch die Festlegung eines regelmäßigen Messplans wird das Bewusstsein für den eigenen Blutdruck gestärkt, gleichzeitig sorgen wiederholte Messungen dafür, dass Fehlwerte durch kurzfristige Spitzen oder Einbrüche minimiert werden. Auf diese Weise entstehen zuverlässigere Einblicke in die individuellen Blutdruckmuster.

Die HUAWEI WATCH D2 bietet zudem eine maßgeschneiderte Lösung für Menschen, die unter unregelmäßigen Blutdruckspitzen leiden – etwa bei morgendlichem oder nächtlichem Bluthochdruck. Mit der innovativen Funktion „Wiederkehrende Erinnerung” werden Nutzer:innen gezielt dazu aufgefordert, in kritischen Zeitfenstern regelmäßige Messungen vorzunehmen. Dadurch lassen sich personalisierte Mehrpunkt-Blutdruckdaten erfassen.

Für Nutzer:innen mit erhöhtem Risiko gibt es außerdem eine 24-Stunden-Blutdruckmessung (ABPM), die durch Trenddatenanalyse und Risikobewertungen ergänzt wird. Damit lässt sich der Blutdruck rund um die Uhr einfach überwachen, sodass bei Bedarf schnellstmöglich medizinische Unterstützung in Anspruch genommen werden kann.

Umfassende Gesundheitsfunktionen

Die HUAWEI WATCH D2 bietet zahlreiche fortschrittliche Gesundheitsfunktionen, die auf verschiedene Bedürfnisse eingehen.

Der Health Glance-Bericht1 umfasst zehn wichtige Gesundheitskennzahlen, die die allgemeine Gesundheit, die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Gesundheit der Atemwege abdecken. Dies erleichtert die Gesundheitsvorsorge im Alltag, indem Trends überwacht und Frühwarnzeichen erkannt werden.

Zudem gibt es die neue Health Insights-Funktion, die die wichtigsten Gesundheitsinformationen übersichtlich in Grafiken und Zusammenfassungen darstellt. Wenn die Gesundheitswerte der Nutzer:innen außerhalb des Normbereichs liegen, erhalten sie zeitnahe Empfehlungen, um ihre Messwerte im gesunden Bereich zu stabilisieren.

Die HUAWEI WATCH D2 misst ferner die Herzfrequenzvariabilität (HRV) im Schlaf, die Aufschluss darüber gibt, wie gut sich der Körper über Nacht erholt. In Kombination mit der Schlaf-Herzfrequenz, Atemfrequenz und dem Sauerstoffsättigungs-Wert (SpO2) liefert die Watch ein umfassendes Bild über die körperliche Verfassung. Die Uhr überwacht sogar Schlafatemstörungen, sodass Verwender:innen zu jeder Zeit beruhigt sein können.

Die Health-Community-Funktion in der HUAWEI Health-App ermöglicht es, Gesundheitsdaten leicht mit ihren Lieben zu teilen und deren Wohlbefinden zu verfolgen. Bei Unregelmäßigkeiten erhalten Nutzer:innen zeitnahe Benachrichtigungen.

Neue blaue Edition

Die HUAWEI WATCH D2 ist in einer neuen blauen Version (Blue Edition) erhältlich, die Langlebigkeit mit raffinierter Eleganz bietet. Wie die Vorgängerversion (Schwarz und Gold) verleiht ihr das segmentierte Gehäusedesign ein schlankes und dynamisches Erscheinungsbild, während die nahtlos geschwungene Oberfläche ihre Eleganz im Licht unterstreicht. Sie ist besonders vorteilhaft für Menschen mit Bluthochdruck und strahlt gleichzeitig Stil und Tragekomfort aus. Das kompakte Gerät ermöglicht eine bequeme Blutdrucküberwachung, egal wo Sie sich gerade befinden, ob auf Urlaub, im Büro oder auf Geschäftsreisen – Nutzer:innen heben einfach ihr Handgelenk, um die Messung durchzuführen.

Die HUAWEI WATCH D2 bietet umfassende und vielseitige Funktionen und macht das Gesundheitsmanagement am Handgelenk zu einer einfachen, alltäglichen Realität.

Preis und Verfügbarkeit

Die HUAWEI WATCH D2 ist ab dem 09. Oktober 2025 bei MediaMarkt zu einem Preis ab 399 € in den neuen Farben Blau, Weiß und Schwarz erhältlich.